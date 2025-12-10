Un numéro dix recruté cet hiver, l’OL a un coup de coeur

L’OL espère profiter du mercato hivernal pour se renforcer. En plus d’un attaquant, Paulo Fonseca ne cracherait pas sur une recrue au poste de numéro dix. Sebastian Szymanski est toujours suivi par Lyon.

L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a été contraint d’agir dans l’urgence et avec des moyens financiers très limités sur le marché des transferts. Malgré de fortes contraintes, Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca ont réussi à bâtir une équipe correcte qui obtient des résultats satisfaisants en Europa League et en Ligue 1 . L’espoir du côté de l’entraîneur portugais est maintenant de voir cet effectif se bonifier lors du mois de janvier.

Lyon ne lâche pas Szymanski

L’OL espère toujours finaliser la signature en prêt d’Endrick , le buteur brésilien du Real Madrid. Au milieu de terrain, un renfort au poste de numéro dix est également ciblé afin de repositionner définitivement Corentin Tolisso à son poste de prédilection plus bas sur le terrain. Le média turc Sabah confirme que l’Olympique Lyonnais est toujours très intéressé par Sebastian Szymanski, le milieu offensif polonais de Fenerbahçe.

Très apprécié par José Mourinho la saison dernière, celui qui compte 50 sélections avec la Pologne est nettement moins utilisé depuis le départ de l’entraîneur portugais. Remplaçant dans la majorité des matchs, que ce soit en championnat ou en Europa League, Sebastian Szymanski ne sera pas retenu par le club turc en cas de belle proposition. Estimé à environ 14 millions d’euros par le site Transfermarkt, le joueur de 26 ans semble hors d’atteinte pour l’Olympique Lyonnais sur le plan financier… à moins qu’un accord puisse être trouvé entre les deux clubs pour un éventuel prêt.

Fenerbahçe aurait tout à y gagner en exposant son joueur dans un club qui le fera jouer, y compris en coupe d’Europe, afin d’espérer une potentielle vente au prix fort l’été prochain. D’autant que pour Fenerbahçe, un transfert de Szymanski à l’été 2026 est crucial dans la mesure où le joueur, recruté pour 10 millions d’euros au Dinamo Moscou en 2023, arrivera à un an de la fin de son contrat. Il y a donc une belle carte à jouer pour l’OL afin de se renforcer sans pour autant se ruiner.