ICONSPORT_273553_0143

Un numéro dix recruté cet hiver, l’OL a un coup de coeur

OL10 déc. , 16:30
parCorentin Facy
0
L’OL espère profiter du mercato hivernal pour se renforcer. En plus d’un attaquant, Paulo Fonseca ne cracherait pas sur une recrue au poste de numéro dix. Sebastian Szymanski est toujours suivi par Lyon.
L’été dernier, l’Olympique Lyonnais a été contraint d’agir dans l’urgence et avec des moyens financiers très limités sur le marché des transferts. Malgré de fortes contraintes, Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca ont réussi à bâtir une équipe correcte qui obtient des résultats satisfaisants en Europa League et en Ligue 1. L’espoir du côté de l’entraîneur portugais est maintenant de voir cet effectif se bonifier lors du mois de janvier.

Lyon ne lâche pas Szymanski

L’OL espère toujours finaliser la signature en prêt d’Endrick, le buteur brésilien du Real Madrid. Au milieu de terrain, un renfort au poste de numéro dix est également ciblé afin de repositionner définitivement Corentin Tolisso à son poste de prédilection plus bas sur le terrain. Le média turc Sabah confirme que l’Olympique Lyonnais est toujours très intéressé par Sebastian Szymanski, le milieu offensif polonais de Fenerbahçe.
Très apprécié par José Mourinho la saison dernière, celui qui compte 50 sélections avec la Pologne est nettement moins utilisé depuis le départ de l’entraîneur portugais. Remplaçant dans la majorité des matchs, que ce soit en championnat ou en Europa League, Sebastian Szymanski ne sera pas retenu par le club turc en cas de belle proposition. Estimé à environ 14 millions d’euros par le site Transfermarkt, le joueur de 26 ans semble hors d’atteinte pour l’Olympique Lyonnais sur le plan financier… à moins qu’un accord puisse être trouvé entre les deux clubs pour un éventuel prêt.
Fenerbahçe aurait tout à y gagner en exposant son joueur dans un club qui le fera jouer, y compris en coupe d’Europe, afin d’espérer une potentielle vente au prix fort l’été prochain. D’autant que pour Fenerbahçe, un transfert de Szymanski à l’été 2026 est crucial dans la mesure où le joueur, recruté pour 10 millions d’euros au Dinamo Moscou en 2023, arrivera à un an de la fin de son contrat. Il y a donc une belle carte à jouer pour l’OL afin de se renforcer sans pour autant se ruiner.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279505_0527
OM

OM : Il est « triste » pour Greenwood, la polémique explose

ICONSPORT_274482_0291
PSG

Le PSG offre 20 millions au Barça pour la doublure de Nuno Mendes

ICONSPORT_279475_0483
Monaco

Monaco : « Il y a un doute sur cet entraîneur », Di Meco attaque Pocognoli

Fil Info

10 déc. , 17:30
OM : Il est « triste » pour Greenwood, la polémique explose
10 déc. , 17:00
Le PSG offre 20 millions au Barça pour la doublure de Nuno Mendes
10 déc. , 16:00
Monaco : « Il y a un doute sur cet entraîneur », Di Meco attaque Pocognoli
10 déc. , 15:30
50 millions d'euros, l'UEFA remplit les caisses de l'OM
10 déc. , 15:04
Bilbao accroche le PSG en Youth League
10 déc. , 15:00
Strasbourg reçoit un gros cadeau de Chelsea
10 déc. , 14:30
Nice appelle un ancien du PSG pour se sauver
10 déc. , 14:25
Supporters blessés à Dunkerque, l'ASSE ripsote

Derniers commentaires

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Tirage ultra favorable ? MDR Tu vas bientôt nous dire que c'est Tapie de sa tombe qui a payé l'UEFA pour qu'on est un soi-disant tirage ultra favorable ? 🤭 T'es vraiment un tromblon mon pote, vous avez toujours une excuses et/ou une circonstances atténuante quand ca va pas dans votre sens, lalz. Toi et tes sbires ont encore une fois ouvert leur gueule pour rien.

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

On se calme de quoi ? C'est moi qui doit me calmer alors que ca a fanfaronner en début de saison en disant que l'OM allait être ridicule alors que ce n'est pas du tout le cas ? Faut juste que ceux qui ont ouvert leur gorge assume leur connerie.

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Lol, ca va faire 7 ans que ton club n'a pas été en C1 et tu oses venir baver ? On était pas censé faire rire en C1 en terminant avec 0 points et dernier du classement ?

LdC : L'OM réalise un gros coup en Belgique

Comme face à Madrid et l'Atalanta ?

Monaco : « Il y a un doute sur cet entraîneur », Di Meco attaque Pocognoli

Avec moins de moyens et plus de doutes ils font quasi aussi bien que son OM......il bave quoi le DiMeco encore ?!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading