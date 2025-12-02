José Angel Sanchez, l’homme qui va faire pleurer l’OL

L'OL salive d'avance à l'idée de récupérer Endrick. Mais pour l'avoir rapidement en janvier, il va falloir faire craquer un homme fort du Real Madrid.

Martin Satriano a beau s’être offert un doublé face au FC Nantes, ce qui a eu le don de mettre aux anges les supporters lyonnais qui apprécient sa combativité et son état d’esprit, le problème de l’attaque de l’OL n’est pas vraiment réglé. Pendant toute cette première partie de saison, Paulo Fonseca a bidouillé pour essayer de trouver la bonne formule, jouant parfois sans avant-centre, ou s’entêtant avec l’Uruguayen quand ce dernier était introuvable sur le terrain.

Pour la deuxième partie de saison, il ne fait aucun doute qu’une recrue d’ampleur est nécessaire si l’OL veut aller au bout de ses objectifs. C’est à dire un beau parcours en Europa League et une place dans le Top5 de la Ligue 1. C’est pour cela que les dirigeants lyonnais ont débuté bien avant le 1er janvier 2026, les discussions pour faire venir Endrick.

Endrick et l'OL sont d'accord, pas le Real

L’attaquant brésilien est partant, et aimerait arriver le plus tôt possible à Lyon. Une volonté partagée par les responsables de l’OL. Mais un homme a décidé que cela ne se passerait pas ainsi. Même si les relations entre les deux clubs sont au beau fixe et que le Real Madrid ne sera pas trop gourmand financièrement, José Angel Sanchez estime qu’il serait suicidaire de se priver d’un joueur à forte valeur dès le 1er janvier.

Le directeur général du club a pris la décision qu’il attendrait que le mois de janvier soit avancé pour envisager de céder provisoirement Endrick, au cas où un joueur de premier plan se blesserait chez les Merengue. Une décision qui risque de déplaire au joueur brésilien, avide de retrouver du temps de jeu. Mais aussi à l’OL, pour qui le mois de janvier sera déjà compliqué avec la CAN. Perdre des semaines en attendant Endrick pourrait couter très cher, et les Lyonnais en ont bien conscience. Tout comme ils ont conscience qu’ils sont totalement dépendants de la bonne volonté du Real Madrid et de son dirigeant José Angel Sanchez.