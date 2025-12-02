ICONSPORT_234367_0026

José Angel Sanchez, l’homme qui va faire pleurer l’OL

OL02 déc. , 8:20
parGuillaume Conte
5
L'OL salive d'avance à l'idée de récupérer Endrick. Mais pour l'avoir rapidement en janvier, il va falloir faire craquer un homme fort du Real Madrid.
Martin Satriano a beau s’être offert un doublé face au FC Nantes, ce qui a eu le don de mettre aux anges les supporters lyonnais qui apprécient sa combativité et son état d’esprit, le problème de l’attaque de l’OL n’est pas vraiment réglé. Pendant toute cette première partie de saison, Paulo Fonseca a bidouillé pour essayer de trouver la bonne formule, jouant parfois sans avant-centre, ou s’entêtant avec l’Uruguayen quand ce dernier était introuvable sur le terrain.
Pour la deuxième partie de saison, il ne fait aucun doute qu’une recrue d’ampleur est nécessaire si l’OL veut aller au bout de ses objectifs. C’est à dire un beau parcours en Europa League et une place dans le Top5 de la Ligue 1. C’est pour cela que les dirigeants lyonnais ont débuté bien avant le 1er janvier 2026, les discussions pour faire venir Endrick.

Endrick et l'OL sont d'accord, pas le Real

L’attaquant brésilien est partant, et aimerait arriver le plus tôt possible à Lyon. Une volonté partagée par les responsables de l’OL. Mais un homme a décidé que cela ne se passerait pas ainsi. Même si les relations entre les deux clubs sont au beau fixe et que le Real Madrid ne sera pas trop gourmand financièrement, José Angel Sanchez estime qu’il serait suicidaire de se priver d’un joueur à forte valeur dès le 1er janvier. 

Lire aussi

Malick Fofana, l'OL confirme une mauvaise nouvelleMalick Fofana, l'OL confirme une mauvaise nouvelle
L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranchéL'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché
Le directeur général du club a pris la décision qu’il attendrait que le mois de janvier soit avancé pour envisager de céder provisoirement Endrick, au cas où un joueur de premier plan se blesserait chez les Merengue. Une décision qui risque de déplaire au joueur brésilien, avide de retrouver du temps de jeu. Mais aussi à l’OL, pour qui le mois de janvier sera déjà compliqué avec la CAN. Perdre des semaines en attendant Endrick pourrait couter très cher, et les Lyonnais en ont bien conscience. Tout comme ils ont conscience qu’ils sont totalement dépendants de la bonne volonté du Real Madrid et de son dirigeant José Angel Sanchez.
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_278257_0919
PSG

15 ans de Qatar, Nasser Al-Khelaïfi adore son PSG

ICONSPORT_278492_0230
OM

OM : De Zerbi se prend pour Luis Enrique, Manu Petit se lâche

ICONSPORT_278588_0149
OGC Nice

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

ICONSPORT_278616_0237
OL

CdF : Après l’ASSE, un énorme coup de pouce pour l’OL

Fil Info

10:30
15 ans de Qatar, Nasser Al-Khelaïfi adore son PSG
10:00
OM : De Zerbi se prend pour Luis Enrique, Manu Petit se lâche
9:42
Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !
9:40
CdF : Après l’ASSE, un énorme coup de pouce pour l’OL
9:20
Le PSG envoie Beraldo à Nice
9:00
Turpin, Letexier, c'est le régime de la peur en Ligue 1
8:40
PSG : Il enchaine les boulettes, Luis Enrique lui pardonne tout
8:00
Transfert à 20 ME, la Juventus attaque l'OM

Derniers commentaires

Turpin, Letexier, c'est le régime de la peur en Ligue 1

A priori c’est pas mieux dans certains autres championnats …et ils sont plutôt bons en C1 …c’est plus les consignes qu’ils ont qui sont mauvaises ..quand tu vois qu’ils laissent beaucoup jouer en C1 et sifflent tout et n’importe quoi en L1 …. En L1 ou L2 il est impossible de faire un pressing agressif ….à chaque mini contact ils sifflent et arrêtent le jeu …c’est insupportable

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

^Faudrait aussi voir à respecter les supporters déçus mais réglo ….cad la majorité ..faire ce que tu dis c’est ouvrir une guerre avec tous les supporters niçois Faut surtout trouve et virer les violents …

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

Le foot et tout ce qui gravite autour dans toute sa splendeur ! On croirait que les mecs jouent leur vie lorsqu'ils supportent un club de foot ...

Nice : Haise démissionne, Moffi et Boga veulent partir !

Pour le coup, ta solution est très très bête je trouve....Du coup, le club subit 2 fois en fait!

CdF : Après l’ASSE, un énorme coup de pouce pour l’OL

Fallait que l’Ol copie les verts^^ …seront ils capables de respecter autant leurs voisins que les verts l’ont fait …

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

Loading