Malick Fofana, l'OL confirme une mauvaise nouvelle

OL01 déc. , 15:30
parCorentin Facy
Victime d’une grosse entorse de la cheville contre Strasbourg fin octobre, Malick Fofana sera absent plus longtemps que prévu. Une énorme tuile pour l’OL, qui va devoir patienter avant de retrouver sa pépite belge.
Blessé depuis le match contre Strasbourg, durant lequel il a subi un tacle violent d’Ismaël Doukouré sur la cheville, Malick Fofana souffre d’une grosse entorse. Son retour était initialement prévu pour janvier, soit après la trêve hivernale. Mais la durée de l’indisponibilité de l’ancienne pépite de La Gantoise va finalement être plus longue. En effet, Jorge Maciel a confirmé la mauvaise nouvelle après la large victoire de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du Groupama Stadium contre le FC Nantes ce dimanche en clôture de la 14e journée de Ligue 1 (3-0).

Malick Fofana, retour repoussé

« Ça avance mais pas au rythme que l'on veut » a regretté l’entraîneur adjoint de Paulo Fonseca à l’OL, avant de conclure. « Ça va prendre du temps encore, peut-être en janvier, ou même en février » a lâché Jorge Maciel. Un retour qui est donc reporté et qui pourrait ne pas intervenir avant le mois de février. Un gros coup dur pour Lyon et pour les supporters rhodaniens, qui ont pu apercevoir Malick Fofana dans les couloirs du Groupama Stadium sur l’antenne de Ligue1+ après la victoire de l’OL face à Nantes.
Les images du Belge n’étaient d’ailleurs pas rassurantes car au moment de saluer son ancien coéquipier Johann Lepenant, l’attaquant lyonnais est apparu en béquilles. La preuve, s’il en fallait une, que le retour de Malick Fofana n’est pas imminent du tout. Une indisponibilité longue durée qui pourrait obliger l’Olympique Lyonnais à recruter en janvier pour se renforcer sur les couloirs de l’attaque alors qu’au poste de numéro neuf, l’arrivée d’Endrick ne fait plus beaucoup de doute. Du côté de Paulo Fonseca, on va maintenant croiser les doigts pour que Fofana mais aussi Nuamah reviennent le plus vite possible afin de disposer de plus de solutions dans un secteur offensif assez décimé et peu riche en cette première partie de saison.

Derniers commentaires

Neymar déconseille à Vinicius de signer au PSG

Il était à son prime footballistique en arrivant chez nous je pense.

Le PSG fait un choix choquant avec Désiré Doué

Respecte toi un peu Corentin Facy... Tes titres sont ridicules et jamais corroborés par les faits que tu entonces dans tes propres "articles"...

Satriano va mettre Endrick sur le banc, l'OL se marre

L OL peut très bien joué avec les 2 joueurs en attaque.

L'OL face à la DNCG, le mercato se joue ce lundi

Sauf que Caleta va très certainement revenir cet été ... tout comme Akouakou. Et que devient notre gardien Matt Turner ? 😂 Diawara joue en Belgique ?

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Tu es de mauvais foi ET tu n'as JAMAIS joué au foot pour dire de tels âneries....L'arbitre avait pris la bonne décision , la VAR a fait totalement de la merde derrière, le jaune étant la bonne sanction mais bien évidemment pas le rouge

