L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

OL01 déc. , 12:20
parCorentin Facy
Vainqueur de Nantes dimanche soir au Groupama Stadium (3-0), l’OL a reçu un coup de pouce de la part de l’arbitre Abdelatif Kherradji, lequel a exclu Junior Mwanga pour un geste dangereux sur Hans Hateboer.
Accroché par Nantes à la mi-temps, l’Olympique Lyonnais a finalement réussi à faire la différence lors du second acte et s’est imposé 3-0 face aux Canaris. Un succès facilité par le carton rouge distribué par l’arbitre Abdelatif Kherradji à l’encontre de Junior Mwanga. Le joueur nantais s’est rendu coupable d’un pied haut au niveau de la tête du défenseur lyonnais Hans Hateboer et a été exclu. Une décision contestée par Waldemar Kita, lequel a crié au scandale après la rencontre en estimant que son joueur ne méritait pas une telle sanction.
Un avis globalement partagé sur le plateau de L’Equipe du Soir après la victoire de l’OL contre le FC Nantes lors de cette 14e journée de Ligue 1. « Le carton rouge est très sévère car Hateboer baisse la tête. Ce n’est plus la même chose, Mwanga est surpris car il ne voit pas que Hateboer baisse la tête. Au départ, c’est une intervention où il ne lève pas le pied au niveau de la tête. C’est difficile de le voir donc c’est très sévère » a estimé le journaliste Frédéric Verdier, rejoint dans son analyse par Matthieu Dossevi. « La tête est baissée, si Hateboer reste debout, le pied serait arrivé au niveau du ventre. Cela aurait été je trouve moins impressionnant et ça aurait été peut-être un jaune » a ajouté l’ancien milieu de terrain de Valenciennes.

Un carton rouge trop sévère ?

Reste que pour l’arbitre Abdelatif Kherradji, il n’y avait pas la moindre hésitation et Junior Mwanga a donc été expulsé. Un carton rouge décisif dans le scénario de la rencontre puisque c’est à partir du moment où les Nantais étaient 10 sur le terrain que l’OL a réussi à faire la différence. En marquant d’abord par Abner Vinicius avant que Martin Satriano ne parvienne à inscrire ses deux premiers buts de la saison en Ligue 1. Un succès crucial pour Lyon afin de rester collé aux équipes de tête tandis que de son côté, Nantes s’enfonce au classement avec une 16e place, à égalité avec le 17e, Metz.
Derniers commentaires

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

C'est marrant, des qu'il s'agit de Lyon, tout est disproportionné... Ya qu'à voir les commentaires pendant (dont kvara) et à la fin du match... A part peut etre sur Merah vs Rennes ou ils semblaient tous d'accord mais le reste de nos rouges, ça ne les a pas choqué comme ça.. Prenons celui d'Hateboer justement, qui est la meme faute que subit Chevalier, regardez mes coms, je dis qu'il ya rouge la dessus. La règle dit que si cela touche à l'intégrité physique des joueurs, c'est rouge, ya pas d'interprétations à avoir la dessus... Et puis ce qu'on a subit cette saison, l'Equipe 21 et consort devraient fermer un peu leurs bouches... -Merah, Fofana, le match vs le PSG et j'en oublies certainement.

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Pas avantagé , ils ont eu des " nullards " , comme il y en a beaucoup dans l'arbitrage de L1 ....

Neymar déconseille à Vinicius de signer au PSG

Le type de joueur qui veut tout le temps la balle, garde beaucoup la balle au pied, drible beaucoup et ne privilégie pas le geste simple de la passe face au drible. Enfin, celui qui veut tirer à tout prix ou "presque". Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de réussite dans leurs actions pour autant, mais c'est un type de jeu qui "ralenti" la circulation du ballon et qui se base sur la réussite personnelle et non du collectif Forcément c'est un peu "caricatural", mais en plus, je dirais que Neymar était plus altruiste que Vinicius

PSG : Zéro ballon pour Gonçalo Ramos, le constat terrifiant

Bon après j'aimerais quand même qu'on évalue aussi justement les titis... Ramos: 5 buts / 0 passe déc Mbaye: 0 buts / 0 passe déc NDantou: 0 buts / 1 passe déc Mayulu: 1 buts / 1 passe déc Désolé, mais on me dit que les titis pèsent sur le jeu, mais franchement ce ne sont pas des cadors donc qu'on essaye de jouer aussi sur les qualités de Ramos ça serait pas un mal... Des centres !!! Surtout face aux blocs bas ! Alors oui les absences d'hakimi et Mendes pèsent, mais les titis c'est un peu du vent et d'ailleurs on voit bien que depuis les blessures a répétitions des titulaires, ça tourne pas en attaque, et les titis en sont un peu la cause

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Très sévère

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

