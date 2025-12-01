L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Vainqueur de Nantes dimanche soir au Groupama Stadium (3-0), l’OL a reçu un coup de pouce de la part de l’arbitre Abdelatif Kherradji, lequel a exclu Junior Mwanga pour un geste dangereux sur Hans Hateboer.

Accroché par Nantes à la mi-temps, l’Olympique Lyonnais a finalement réussi à faire la différence lors du second acte et s’est imposé 3-0 face aux Canaris. Un succès facilité par le carton rouge distribué par l’arbitre Abdelatif Kherradji à l’encontre de Junior Mwanga. Le joueur nantais s’est rendu coupable d’un pied haut au niveau de la tête du défenseur lyonnais Hans Hateboer et a été exclu. Une décision contestée par Waldemar Kita, lequel a crié au scandale après la rencontre en estimant que son joueur ne méritait pas une telle sanction.

« Le carton rouge est très sévère car Hateboer baisse la tête. Ce n'est plus la même chose, Mwanga est surpris car il ne voit pas que Hateboer baisse la tête. Au départ, c'est une intervention où il ne lève pas le pied au niveau de la tête. C'est difficile de le voir donc c'est très sévère » a estimé le journaliste Frédéric Verdier, rejoint dans son analyse par Matthieu Dossevi. « La tête est baissée, si Hateboer reste debout, le pied serait arrivé au niveau du ventre. Cela aurait été je trouve moins impressionnant et ça aurait été peut-être un jaune » a ajouté l'ancien milieu de terrain de Valenciennes. Un avis globalement partagé sur le plateau de L'Equipe du Soir après la victoire de l'OL contre le FC Nantes lors de cette 14e journée de Ligue 1.

Un carton rouge trop sévère ?

Reste que pour l’arbitre Abdelatif Kherradji, il n’y avait pas la moindre hésitation et Junior Mwanga a donc été expulsé. Un carton rouge décisif dans le scénario de la rencontre puisque c’est à partir du moment où les Nantais étaient 10 sur le terrain que l’OL a réussi à faire la différence. En marquant d’abord par Abner Vinicius avant que Martin Satriano ne parvienne à inscrire ses deux premiers buts de la saison en Ligue 1. Un succès crucial pour Lyon afin de rester collé aux équipes de tête tandis que de son côté, Nantes s’enfonce au classement avec une 16e place, à égalité avec le 17e, Metz.