Jean-Michel Aulas Lyon
Jean-Michel Aulas

Jean-Michel Aulas rattrapé par un énorme scandale à Lyon

OL13 juin , 9:30
parClaude Dautel
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Lorsqu'il a cédé les commandes de l'Olympique Lyonnais à John Textor, Jean-Michel Aulas ne s'attendait pas à la suite des événements pour son club de coeur. Mais en se lançant dans la politique, il a découvert que les choses pouvaient s'empirer. Ce samedi, l'ancien patron de l'OL est même contraint de prendre du recul suite à un scandale dans lequel il est indirectement impliqué.
Longtemps favori dans la course au poste de maire de Lyon, Jean-Michel Aulas a été battu par le maire sortant, Grégory Doucet. Si l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais a tout de même constaté avec plaisir que Lyon Métropole était dirigé par son groupe, la carrière politique de JMA vient de basculer du mauvais côté. En effet, ce dernier, les larmes aux yeux, a annoncé vendredi, lors d'une réunion interne, sa décision de se « mettre en retrait de la gouvernance et des fonctions représentatives » à Lyon. Selon Le Progrès, Jean-Michel Aulas aurait été informé en février dernier par une jeune femme qu'elle aurait été la victime « d'un viol par soumission chimique par son directeur de campagne. » La présidente de la Métropole de Lyon, du même camp politique que Jean-Michel Aulas, affirme que ce dernier n'aurait rien dit à personne, et notamment à la justice.

Aulas prend du recul à Lyon

Dans le quotidien régional, Véronique Sarselli avoue en vouloir terriblement à Jean-Michel Aulas et autres membres de sa liste informés de ces terribles accusations. « Ils auraient pu signaler à la justice ce que la jeune femme venait de leur raconter mais cela n’a pas été leur choix. Et puis, ils ont maintenu Roman Abreu (Ndrl : objet de la plainte). Il est resté jusqu’à la toute fin de la campagne. Il était là le 22 mars lors de la soirée à la préfecture. C’est factuel. Et cela me semble être une faute morale. Je ne parle pas de justice. Je ne suis ni enquêtrice, ni procureure », indique l'élue lyonnaise. Une plainte ayant été déposée, l'affaire va donc suivre son cours, sachant qu'à ce stade l'ancien directeur de campagne de Jean-Michel Aulas est évidemment considéré comme innocent tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie par la Justice.

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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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