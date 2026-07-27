L’Argentine lui appartient, Messi a carte blanche

Finaliste de la Coupe du monde avec l’Argentine, Lionel Messi a encore brillé durant la compétition cet été. C’était peut-être son dernier grand tournoi avec l’Albiceleste. Mais ses compatriotes continuent de croire à de nouvelles aventures de la Pulga en sélection.

Lionel Messi a encore épaté le monde du football. Déjà étincelant au Mondial 2022, le milieu offensif de l’Argentine a de nouveau porté le siens jusqu’à la finale de l’édition 2026. La star de l’Inter Miami a été l’un des meilleurs joueurs de la compétition. A tel point que son nom revient dans les débats sur l’identité du prochain Ballon d’Or . A l’image d’Angel Di Maria, ses compatriotes argentins seraient donc ravis de le voir poursuivre son parcours avec l’Albiceleste.

« Leo doit continuer aussi longtemps qu'il le souhaite, a réagi l’ailier de Rosario Central au micro de TNT Sports. Je pense qu'il peut continuer de nombreuses années encore. A 39 ans, il a démontré qu'il est l'un des meilleurs et qu'il reste l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il n'a plus de plafond, il n'y a plus rien à prouver pour lui. » Pour le moment, Lionel Messi n’a pas encore pris sa décision, tout comme son sélectionneur Lionel Scaloni à qui Angel Di Maria demande aussi de rester.

« J'espère qu'il va continuer pour le bien de tous. Il fait émerger une belle génération de joueurs et chaque détail compte. J'espère qu'il va rester. C'est sa décision, il saura ce qu'il veut, a commenté l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, bien placé pour connaître cette situation après sa retraite internationale en 2024. C'est toujours difficile d'arrêter parce que c'est la sélection, c'est un endroit où l'on est très heureux. Il y est passé comme joueur et sélectionneur. En tant qu'Argentin, j'espère qu'ils continueront pour de nombreuses années. » Contrairement à Lionel Messi, le technicien devra rapidement trancher.