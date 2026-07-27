L'OM a bien prévu une clause spéciale dans le dossier Iliman Ndiaye

Iliman Ndiaye a fait un passage éphémère à l'Olympique de Marseille, mais lors de son départ pour Everton, les dirigeants marseillais ont tout de même inséré une clause qui pourrait rapporter quelques millions d'euros à l'OM.

Fabrizio Romano l'a révélé, le club saoudien d'Al-Hilal, qui vient de dépenser 70 millions d'euros pour recruter Crysencio Summerville, est désormais entré en négociations avec Everton pour recruter Iliman Ndiaye, l'attaquant international sénégalais. On évoque déjà un transfert autour de 50 millions pour le natif de Rouen, lequel connaîtrait son quatrième club en trois ans. En effet, en 2023, l'Olympique de Marseille avait recruté Iliman Ndiaye pour 17 millions d'euros, avec une fameuse présentation sous forme de clip devant la gare Saint-Charles. Mais, un an plus tard, Iliman Ndiaye quittait l'OM et rejoignait Everton le 3 juillet 2024. Un départ qui avait suscité bien des regrets chez les supporters phocéens, lesquels pensaient que l'attaquant sénégalais méritait une deuxième saison sous le maillot de l'OM.

Ndiaye peut rapporter de l'argent à l'OM

Même s'il a quitté l'Olympique de Marseille il y a deux ans, les nouveaux dirigeants du club phocéen ont un oeil attentif sur le dossier, puisque Grégory Schneider le confirme, Pablo Longoria avait bien inséré un pourcentage sur une plus-value en cas de revente d'Iliman Ndiaye par Everton. Et si l'opération se finalise pour 50 millions d'euros avec Al-Hilal, alors l'OM prendra un petit chèque qui ne sera pas de trop. « On raconte que l'OM n'a pas mis de pourcentage à la revente sur Iliman Ndiaye. Faux.Il a été vendu 18,5 + 1,5M de bonus évidents (donc 20M) et 10% de la plus-value à la revente. S'il est vendu 50ME, l'OM récupère donc 3 millions d’euros », précise le journaliste de Libération. Bien évidemment, cela n'est pas énorme, mais compte tenu des finances actuelles du club de Frank McCourt, personne ne regrettera l'initiative prise par Pablo Longoria en 2024 lorsqu'il a inséré cette clause.