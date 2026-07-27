Riolo dénonce l'armée numérique du PSG lancée contre Barcola

Bradley Barcola a confirmé sa décision de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain, alors qu'il a encore deux ans de contrat. Depuis, l'attaquant est forcément critiqué, mais pour Daniel Riolo, c'est l'armée numérique du PSG qui est derrière tout cela.

On ne sait pas encore si Bradley Barcola restera un an de plus à Paris, ou bien si les dirigeants du club de la capitale laisseront partir l'ancien Lyonnais vers Liverpool ou ailleurs contre un transfert record. Ce qui est certain, c'est que l'attaquant des Bleus et du PSG a prévenu ses patrons qu'il refusait de signer la prolongation proposée depuis plusieurs semaines. Depuis, Bradley Barcola fait l'objet de quelques critiques sur les réseaux, certains étant persuadés que le joueur de 23 ans faisait un très mauvais choix en subissant l'influence de ses agents. Mais, du côté de Daniel Riolo, on voit là l'ombre de l'armée numérique du Paris Saint-Germain, à savoir quelques comptes influents qui seraient aux ordres des champions d'Europe.

Le PSG à la manoeuvre pour critiquer Barcola ?

Le journaliste de RMC, qui avait démoli Bradley Barcola à ses débuts au PSG, estime que ce dernier est victime d'une mécanique mise en place par le Paris Saint-Germain. « L’armée numérique psg en action pour flinguer Barcola… J'ai envie de défendre Bambi comme au premier jour !! Ça serait bien qu’un jour ces méthodes détestables cessent … mais bon », a lancé, via son compte X (anciennement Twitter), Daniel Riolo. Le Paris Saint-Germain avait été accusé d'avoir mis en place, via une boite de communication, une armée numérique entre 2018 et 2020 afin de s'en prendre à des joueurs, des journalistes et des médias. Et pour notre confrère, les (rares) critiques émises contre Bradley Barcola sont clairement de ce type.

Pour rappel, après le nul entre le PSG et Newcastle (1-1) en novembre 2023, match durant lequel Bradley Barcola avait manqué quelques occasions, le journaliste de RMC avait surnommé ce dernier « Bambi » estimant qu'il n'avait pas le niveau pour la Ligue des champions et qu'il serait mieux avec la formation de Youth League. Quelques mois après, lorsque Bradley Barcola a montré de très belles choses, Daniel Riolo avait dit que ses remarques sur le joueur avaient probablement eu un rôle dans cette montée en puissance.