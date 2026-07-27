Le FC Barcelone défie Madrid dans le dossier Rodri

Après un Mondial qui l'a vu revenir à son meilleur niveau, le Ballon d'Or 2024 suscite l'intérêt de plusieurs clubs, même si Manchester City veut le prolonger. Barcelone travaille désormais sur le dossier Rodri.

A un an de la fin de son contrat avec les Cityzens, et donc en position de force au moment de négocier, Rodri a pour l'instant refusé toutes les offres de prolongation du club anglais. Il est vrai que le départ de Pep Guardiola a changé la donne pour le milieu de terrain de 30 ans, qui en plus sort d'une Coupe du monde victorieuse avec l'Espagne et durant laquelle il a de plus en plus brillé. Résultat, le Real Madrid a vite noué des contacts avec le joueur formé à l'Atlético de Madrid afin de le faire revenir en Liga. Mais le club de Florentino Perez n'est pas le seul à faire les yeux doux au champion du monde, le Paris Saint-Germain ayant également pris des renseignements sur ce dossier

Rodri au Barça, ça s'agite en Espagne

Tot Costa que les dirigeants du Ce lundi soir, Oriol Domenech, célèbre journaliste espagnol, a expliqué dans l'émissionque les dirigeants du FC Barcelone se penchent également sur la possibilité de recruter Rodri, suite à la grave blessure de Frenkie de Jong. L'international souffre d'une rupture du ligament latéral interne du genou droit, une blessure faite pendant le Mondial avec les Pays-Bas, et il sera absent de très longs mois. Si Joan Laporta a donné le feu vert pour discuter d'un possible retour du milieu de terrain espagnol en Liga, c'est parce que ce dernier connaît déjà plusieurs joueurs du Barça et a montré avec la Roja qu'il peut facilement jouer avec eux.

En Espagne, ce duel entre le Real Madrid et le FC Barcelone fait déjà les choux gras des médias, d'autant qu'il s'agit du joueur élu meilleur joueur du Mondial 2026. Dans ce dossier, où le PSG n'est pas loin, Manchester City a toutefois la main, le Sun affirmant que le club anglais pourrait garder Rodri jusqu'au bout de son contrat, quitte à le laisser partir librement dans un an.