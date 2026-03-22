Municipales : Aulas échoue, Doucet reste Maire de Lyon

Favori des sondages, Jean-Michel Aulas ne sera finalement pas Maire de Lyon, puisque ce dimanche soir, c’est Grégory Doucet qui a remporté le second tour des élections municipales.

Jean-Michel Aulas se souviendra longtemps de son 77e anniversaire, mais pour de mauvaises raisons... Déjà parce que son OL a enchaîné une nouvelle désillusion contre l’AS Monaco en Ligue 1 ce dimanche après-midi (1-2), mais surtout parce qu’il vient de perdre au second tour des élections municipales. En effet, alors qu’il était pressenti comme le favori des sondages après un premier tour laborieux, l’ancien président de l’OL a été largement devancé par Grégory Doucet. Avec 54 % des suffrages, contre 46 % pour Aulas, le maire écologiste sortant conserve donc son fauteuil à la Mairie de Lyon.

Un vrai échec pour Aulas, qui a subi une remontada incroyable vu qu’il y a encore quelques mois, il avait 24 points d’avance selon les sondages sur Doucet. Mais la fin de la campagne de ces municipales a été compliquée pour Aulas, qui a finalement chuté face aux Verts mais aussi la France Insoumise.