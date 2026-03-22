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Municipales : Aulas échoue, Doucet reste Maire de Lyon

OL22 mars , 21:43
parAlexis Rose
4
Favori des sondages, Jean-Michel Aulas ne sera finalement pas Maire de Lyon, puisque ce dimanche soir, c’est Grégory Doucet qui a remporté le second tour des élections municipales.
Jean-Michel Aulas se souviendra longtemps de son 77e anniversaire, mais pour de mauvaises raisons... Déjà parce que son OL a enchaîné une nouvelle désillusion contre l’AS Monaco en Ligue 1 ce dimanche après-midi (1-2), mais surtout parce qu’il vient de perdre au second tour des élections municipales. En effet, alors qu’il était pressenti comme le favori des sondages après un premier tour laborieux, l’ancien président de l’OL a été largement devancé par Grégory Doucet. Avec 54 % des suffrages, contre 46 % pour Aulas, le maire écologiste sortant conserve donc son fauteuil à la Mairie de Lyon.
Un vrai échec pour Aulas, qui a subi une remontada incroyable vu qu’il y a encore quelques mois, il avait 24 points d’avance selon les sondages sur Doucet. Mais la fin de la campagne de ces municipales a été compliquée pour Aulas, qui a finalement chuté face aux Verts mais aussi la France Insoumise.

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Municipales : Aulas échoue, Doucet reste Maire de Lyon

Toujours aussi bon perdant

L1 : Lille climatise l'OM et relance tout

comme ta mere

OM : Blessure sérieuse pour Mason Greenwood ?

ps pret de t arriver à toi....

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

quelles stats???

EdF : Deschamps a encore une mauvaise nouvelle pour Tolisso

mdrrr. on verra avec le grd Zidane.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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