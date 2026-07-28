OL : Un mois de négociation, cette recrue à 4 ME arrive enfin

Il ne reviendra pas ^^ Mais faut vendre ! AMN j en peu plus de lui ..... GRRRRR!!!!!
caleta car deja
Vendre un joueur au même prix que l'on vient d'acheter à la suite d'un prêt c'est du grand n'importe quoi. Mc Court et son équipe sont en train de tout détruire à l'OM. C'est le chemin inverse des Longoria et Benatia.
Donc ca veut dire qu un DC va partir soit Mata , AMN voir Kluivert
Barcola ne reviendra jamais à l'OL ce serait pour lui un retour aux sources et donc une régression. D'ailleurs l'OL ne pourrait pas se le payer. Barcola dans tous les cas ne vaut pas 170 millions d'euros actuellement demandés par le PSG.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
🚨🇦🇹 𝐀𝐂𝐂𝐎𝐑𝐃 𝐓𝐎𝐓𝐀𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐇𝐄 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐋’𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐄́𝐄 𝐃𝐄 𝐅𝐄́𝐋𝐈𝐗 𝐁𝐀𝐂𝐇𝐄𝐑 Les négociations entre l’OL et Estoril pour le défenseur central autrichien sont proches d’être conclues selon @abolapt 🔜 Le transfert devrait se faire aux alentours des 4M