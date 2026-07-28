OL : Un mois de négociation, cette recrue à 4 ME arrive enfin

OL : Un mois de négociation, cette recrue à 4 ME arrive enfin

OL28 juil. , 8:40
parCorentin Facy
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L’OL touche au but dans le dossier du défenseur central Felix Bacher. L’Autrichien est sur le point de s’engager en faveur du club rhodanien en provenance d’Estoril, après un mois de négociation intense.
Très actif depuis le début du mercato avec les arrivées de Bidstrup, Duranville, Kamara, Ouédreaogo, Boudache et plus récemment Openda, l’Olympique Lyonnais n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin. Paulo Fonseca souhaite notamment accueillir un défenseur central pour épauler Moussa Niakhaté alors que des doutes entourent Clinton Mata et Ruben Kluivert. Le profil de Felix Bacher a été identifié depuis un certain temps par l’état-major de l’OL.
Les discussions avec Estoril avancent bien pour un transfert aux alentours de 4 millions d’euros. Dans son édition du jour, A Bola confirme la tendance. Le journal portugais affirme que l’on touche au but dans ce dossier et que l’international espoirs autrichien devrait bien être la prochaine recrue de l’Olympique Lyonnais sur ce mercato estival. On apprend en revanche que les négociations ont été particulièrement longues entre les deux clubs puisque les premières discussions remontent à plus de 30 jours.

Bacher débarque après de longues négociations

« Aucune date précise n'a encore été fixée pour la finalisation de l'opération et, d'après A BOLA, les négociations entre les deux clubs sont en cours depuis environ un mois. Son départ probable constituera un coup dur pour l'entraîneur Vasco Matos, privé d'un joueur clé de son effectif » écrit le journal portugais dans ses colonnes. Du côté de l’OL en revanche, cette arrivée ressemble à un nouveau coup de maître de la part de Matthieu Louis-Jean.

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Depuis un an, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais a prouvé sa capacité à dénicher de très bonnes opportunités à moindre coût : Afonso Moreira, Pavel Sulc, Dominik Greif ou encore Tyler Morton et Ruben Kluivert en sont les meilleurs exemples. Espérons pour l’OL que Felix Bacher rencontrera le même succès à l’OL dès la saison prochaine et parviendra à s’imposer comme un titulaire en puissance au côté de Moussa Nikahaté en défense centrale.
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Derniers commentaires

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Il ne reviendra pas ^^ Mais faut vendre ! AMN j en peu plus de lui ..... GRRRRR!!!!!

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caleta car deja

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Vendre un joueur au même prix que l'on vient d'acheter à la suite d'un prêt c'est du grand n'importe quoi. Mc Court et son équipe sont en train de tout détruire à l'OM. C'est le chemin inverse des Longoria et Benatia.

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Donc ca veut dire qu un DC va partir soit Mata , AMN voir Kluivert

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Barcola ne reviendra jamais à l'OL ce serait pour lui un retour aux sources et donc une régression. D'ailleurs l'OL ne pourrait pas se le payer. Barcola dans tous les cas ne vaut pas 170 millions d'euros actuellement demandés par le PSG.

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