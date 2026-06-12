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Une nouvelle vente à 10 ME, Benfica contacte l'OL

OL12 juin , 19:40
parCorentin Facy
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Auteur d’une saison correcte avec l’OL, Abner est ciblé par le Benfica Lisbonne. Le club portugais pourrait offrir entre 8 et 10 millions d’euros au club rhodanien pour enrôler le latéral gauche de 26 ans.
Comme tous les clubs de Ligue 1 ou presque, l’Olympique Lyonnais doit vendre avant de pouvoir totalement lancer son mercato dans le sens des arrivées. Le club rhodanien est sur le point de finaliser un premier gros transfert avec le départ attendu d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour près de 30 millions d’euros bonus compris. Une excellente vente de la part de Matthieu Louis-Jean que la DNCG appréciera. Le gendarme financier du football français sera également ravie d’apprendre qu’une deuxième vente est actuellement en discussions du côté de l’OL.
Et pour cause, le média portugais A Bola relaie que le Benfica Lisbonne est très intéressé par un potentiel transfert d’Abner Vinicius. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2029 à Lyon et des performances plutôt bonnes lors de la saison 2025-2026, l’ancien défenseur du Betis Séville ne sera pas retenu par sa direction. Son départ est au contraire perçu comme une bonne chose, Abner ayant une valeur marchande de 10 millions d’euros mais n’étant pas un titulaire aux yeux de Paulo Fonseca lorsque le Portugais dispose de son effectif au complet.

Abner au Benfica pour 10 ME ?

Les discussions pourraient donc rapidement aboutir à un accord d’autant que Benfica ne serait pas contre l’idée de proposer entre 8 et 10 millions d’euros à l’OL pour s’offrir Abner. Il s’agira ensuite de se mettre d’accord avec l’international brésilien (4 sélections). Tandis que les départs souhaités de Tanner Tessmann et d’Orel Mangala tardent à se concrétiser, il n’est donc pas impossible qu’Abner soit le deuxième joueur de l’Olympique Lyonnais à faire ses valises cet été même si pour l’heure, aucun accord n’a pour l’instant été trouvé entre les trois parties.
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Derniers commentaires

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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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