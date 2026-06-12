Une nouvelle vente à 10 ME, Benfica contacte l'OL

Auteur d’une saison correcte avec l’OL, Abner est ciblé par le Benfica Lisbonne. Le club portugais pourrait offrir entre 8 et 10 millions d’euros au club rhodanien pour enrôler le latéral gauche de 26 ans.

Et pour cause, le média portugais A Bola relaie que le Benfica Lisbonne est très intéressé par un potentiel transfert d’Abner Vinicius. Malgré un contrat qui court jusqu’en 2029 à Lyon et des performances plutôt bonnes lors de la saison 2025-2026, l’ancien défenseur du Betis Séville ne sera pas retenu par sa direction. Son départ est au contraire perçu comme une bonne chose, Abner ayant une valeur marchande de 10 millions d’euros mais n’étant pas un titulaire aux yeux de Paulo Fonseca lorsque le Portugais dispose de son effectif au complet.

Abner au Benfica pour 10 ME ?

Les discussions pourraient donc rapidement aboutir à un accord d’autant que Benfica ne serait pas contre l’idée de proposer entre 8 et 10 millions d’euros à l’OL pour s’offrir Abner. Il s’agira ensuite de se mettre d’accord avec l’international brésilien (4 sélections). Tandis que les départs souhaités de Tanner Tessmann et d’Orel Mangala tardent à se concrétiser, il n’est donc pas impossible qu’Abner soit le deuxième joueur de l’Olympique Lyonnais à faire ses valises cet été même si pour l’heure, aucun accord n’a pour l’instant été trouvé entre les trois parties.