L’OM sacrifie Gouiri, Paixao, Timber et Weah pour 80 ME

L’OM sacrifie Gouiri, Paixao, Timber et Weah pour 80 ME

OM28 juil. , 8:00
parCorentin Facy
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Alors que l’OM négocie avec le Bayer Leverkusen pour une vente de Facundo Medina, quatre autres titulaires pourraient imiter le défenseur argentin et quitter le club. Paixao, Gouiri, Timber et Weah ne seront pas retenus en cas de belle offre.
La grande braderie de l’été, c’est en ce moment à l’Olympique de Marseille et il y a assurément de belles affaires à effectuer pour les clubs acheteurs. Le club phocéen a le couteau sous la gorge et a bradé Mason Greenwood pour moins de 50 millions d’euros à Fenerbahçe, et n’exigera pas beaucoup plus que les 20 millions d’euros investis l’été dernier pour Facundo Medina. Le défenseur argentin, finaliste du dernier Mondial, est ciblé par le Bayer Leverkusen, qui discute actuellement avec l’OM pour le transfert de l’ancien Lensois. De quoi démoraliser les supporters marseillais, qui n’ont toujours pas vu la moindre recrue arriver… et ils ne sont pas au bout de leurs peines.
Selon le compte X @Droit_au_but, suivi par plus de 30.000 followers sur les réseaux sociaux, d’autres titulaires pourraient imiter Facundo Medina et quitter aux aussi l’OM dans les jours et les semaines à venir. Quatre noms sont cités : Igor Paixao, Amine Gouiri, Quinten Timber et Timothy Weah, qui font partie des titulaires -sur le papier- de Bruno Genesio pour la saison prochaine et plus encore après les départs de cadres tels que Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et bientôt, peut-être, Facundo Medina.

Quatre à cinq titulaires vendus d'ici la fin de l'été ?

« J'adore les commentaires de ceux qui nous prennent pour des fous quand on leur dit que tout le monde est à vendre et qu'on a ainsi ZERO contour d'effectif avec des chantiers à tous les postes. Paixão, Gouiri, Timber, Weah, tous sous contrat jusqu'en 2030, sont aussi à vendre » estime le compte spécialisé. Si l’OM venait à vendre ces quatre joueurs en plus de Facundo Medina, l’enveloppe totale récupérée pourrait atteindre les 80 millions d’euros (100 millions si l’on intègre le défenseur argentin).

Lire aussi

OM : Facundo Medina vendu en Allemagne, ça brûleOM : Facundo Medina vendu en Allemagne, ça brûle
De quoi satisfaire les exigences de la DNCG et de l’UEFA ainsi que de Frank McCourt. En revanche, difficile de savoir comment Bruno Genesio et Grégory Lorenzi vont ensuite pouvoir réagir pour composer un effectif capable de jouer tous les trois jours lors de la saison à venir. L’ancien entraîneur de Lille, qui a assuré en conférence de presse qu’il était au courant de la situation avant de signer, doit très certainement se gratter la tête en tentant de deviner le onze qu’il pourra aligner face à Strasbourg le 21 août prochain lors de la 1ère journée de Ligue 1.
Articles Recommandés
Edf La Fausse Bonne Idee Le Choix Zidane Deja Controverse
Equipe de France

EdF : « La fausse bonne idée », le choix Zidane déjà controversé

Ol Un Mois De Negociation Cette Recrue A 4 Me Arrive Enfin
OL

OL : Un mois de négociation, cette recrue à 4 ME arrive enfin

Psg Le Prix De Barcola Seffondre Liverpool Jubile
PSG

PSG : Le prix de Barcola s’effondre, Liverpool jubile

Edf A Quelle Heure Et Ou Suivre La Presentation De Zinedine Zidane
Equipe de France

EdF : A quelle heure et où suivre la présentation de Zinedine Zidane ?

Fil Info

28 juil. , 9:00
EdF : « La fausse bonne idée », le choix Zidane déjà controversé
28 juil. , 8:40
OL : Un mois de négociation, cette recrue à 4 ME arrive enfin
28 juil. , 8:20
PSG : Le prix de Barcola s’effondre, Liverpool jubile
28 juil. , 8:10
EdF : A quelle heure et où suivre la présentation de Zinedine Zidane ?
27 juil. , 22:30
Le FC Barcelone défie Madrid dans le dossier Rodri
27 juil. , 22:00
L'OM a bien prévu une clause spéciale dans le dossier Iliman Ndiaye
27 juil. , 21:30
Riolo dénonce l'armée numérique du PSG lancée contre Barcola
27 juil. , 21:10
TV : Real Betis - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
27 juil. , 21:00
L’Argentine lui appartient, Messi a carte blanche

Derniers commentaires

OL : Un mois de négociation, cette recrue à 4 ME arrive enfin

Il ne reviendra pas ^^ Mais faut vendre ! AMN j en peu plus de lui ..... GRRRRR!!!!!

OL : Un mois de négociation, cette recrue à 4 ME arrive enfin

caleta car deja

OM : Facundo Medina vendu en Allemagne, ça brûle

Vendre un joueur au même prix que l'on vient d'acheter à la suite d'un prêt c'est du grand n'importe quoi. Mc Court et son équipe sont en train de tout détruire à l'OM. C'est le chemin inverse des Longoria et Benatia.

OL : Un mois de négociation, cette recrue à 4 ME arrive enfin

Donc ca veut dire qu un DC va partir soit Mata , AMN voir Kluivert

PSG : Le prix de Barcola s’effondre, Liverpool jubile

Barcola ne reviendra jamais à l'OL ce serait pour lui un retour aux sources et donc une régression. D'ailleurs l'OL ne pourrait pas se le payer. Barcola dans tous les cas ne vaut pas 170 millions d'euros actuellement demandés par le PSG.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading