L’OM sacrifie Gouiri, Paixao, Timber et Weah pour 80 ME

Alors que l’OM négocie avec le Bayer Leverkusen pour une vente de Facundo Medina, quatre autres titulaires pourraient imiter le défenseur argentin et quitter le club. Paixao, Gouiri, Timber et Weah ne seront pas retenus en cas de belle offre.

La grande braderie de l’été, c’est en ce moment à l’Olympique de Marseille et il y a assurément de belles affaires à effectuer pour les clubs acheteurs. Le club phocéen a le couteau sous la gorge et a bradé Mason Greenwood pour moins de 50 millions d’euros à Fenerbahçe, et n’exigera pas beaucoup plus que les 20 millions d’euros investis l’été dernier pour Facundo Medina. Le défenseur argentin, finaliste du dernier Mondial, est ciblé par le Bayer Leverkusen, qui discute actuellement avec l’OM pour le transfert de l’ancien Lensois. De quoi démoraliser les supporters marseillais, qui n’ont toujours pas vu la moindre recrue arriver… et ils ne sont pas au bout de leurs peines.

Selon le compte X @Droit_au_but, suivi par plus de 30.000 followers sur les réseaux sociaux, d’autres titulaires pourraient imiter Facundo Medina et quitter aux aussi l’OM dans les jours et les semaines à venir. Quatre noms sont cités : Igor Paixao, Amine Gouiri, Quinten Timber et Timothy Weah, qui font partie des titulaires -sur le papier- de Bruno Genesio pour la saison prochaine et plus encore après les départs de cadres tels que Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang et bientôt, peut-être, Facundo Medina.

Quatre à cinq titulaires vendus d'ici la fin de l'été ?

« J'adore les commentaires de ceux qui nous prennent pour des fous quand on leur dit que tout le monde est à vendre et qu'on a ainsi ZERO contour d'effectif avec des chantiers à tous les postes. Paixão, Gouiri, Timber, Weah, tous sous contrat jusqu'en 2030, sont aussi à vendre » estime le compte spécialisé. Si l’OM venait à vendre ces quatre joueurs en plus de Facundo Medina, l’enveloppe totale récupérée pourrait atteindre les 80 millions d’euros (100 millions si l’on intègre le défenseur argentin).