EdF : A quelle heure et où suivre la présentation de Zinedine Zidane ?

Il ne reviendra pas ^^ Mais faut vendre ! AMN j en peu plus de lui ..... GRRRRR!!!!!
caleta car deja
Vendre un joueur au même prix que l'on vient d'acheter à la suite d'un prêt c'est du grand n'importe quoi. Mc Court et son équipe sont en train de tout détruire à l'OM. C'est le chemin inverse des Longoria et Benatia.
Donc ca veut dire qu un DC va partir soit Mata , AMN voir Kluivert
Barcola ne reviendra jamais à l'OL ce serait pour lui un retour aux sources et donc une régression. D'ailleurs l'OL ne pourrait pas se le payer. Barcola dans tous les cas ne vaut pas 170 millions d'euros actuellement demandés par le PSG.
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🗞️ La une du journal L'Équipe du mardi 28 juillet 2026 Pour lire votre édition➡️ l.lequipe.fr/id9