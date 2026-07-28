EdF : A quelle heure et où suivre la présentation de Zinedine Zidane ?

EdF : A quelle heure et où suivre la présentation de Zinedine Zidane ?

Equipe de France28 juil. , 8:10
parCorentin Facy
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C’est le grand jour pour Zinedine Zidane, qui sera officiellement nommé sélectionneur de l’équipe de France ce mardi et dont la présentation à la presse a été fixée à 11 heures.
Changement d’ère en équipe de France. Après 14 années passées à la tête des Bleus, Didier Deschamps a définitivement quitté son poste à l’issue de la Coupe du monde 2026. Philippe Diallo a sans surprise choisi Zinedine Zidane pour lui succéder. L’ancien entraîneur du Real Madrid, vainqueur trois fois de la Ligue des Champions, sera présenté ce mardi à 11 heures au siège de la Fédération française de football.
Un évènement logiquement très attendu par les supporters des Bleus et par les observateurs du football. Cet évènement sera bien sûr à suivre en direct sur le YouTube officiel de la Fédération française de football. Les meilleurs moments de la conférence de presse de Zinedine Zidane seront aussi à retrouver sur Foot01 dans les minutes qui suivront la prise de parole du nouveau sélectionneur des Bleus.
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Il ne reviendra pas ^^ Mais faut vendre ! AMN j en peu plus de lui ..... GRRRRR!!!!!

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caleta car deja

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Vendre un joueur au même prix que l'on vient d'acheter à la suite d'un prêt c'est du grand n'importe quoi. Mc Court et son équipe sont en train de tout détruire à l'OM. C'est le chemin inverse des Longoria et Benatia.

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Donc ca veut dire qu un DC va partir soit Mata , AMN voir Kluivert

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Barcola ne reviendra jamais à l'OL ce serait pour lui un retour aux sources et donc une régression. D'ailleurs l'OL ne pourrait pas se le payer. Barcola dans tous les cas ne vaut pas 170 millions d'euros actuellement demandés par le PSG.

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