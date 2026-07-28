EdF : A quelle heure et où suivre la présentation de Zinedine Zidane ?

C’est le grand jour pour Zinedine Zidane, qui sera officiellement nommé sélectionneur de l’équipe de France ce mardi et dont la présentation à la presse a été fixée à 11 heures.

Changement d’ère en équipe de France. Après 14 années passées à la tête des Bleus, Didier Deschamps a définitivement quitté son poste à l’issue de la Coupe du monde 2026. Philippe Diallo a sans surprise choisi Zinedine Zidane pour lui succéder. L’ancien entraîneur du Real Madrid, vainqueur trois fois de la Ligue des Champions, sera présenté ce mardi à 11 heures au siège de la Fédération française de football.

Un évènement logiquement très attendu par les supporters des Bleus et par les observateurs du football. Cet évènement sera bien sûr à suivre en direct sur le YouTube officiel de la Fédération française de football. Les meilleurs moments de la conférence de presse de Zinedine Zidane seront aussi à retrouver sur Foot01 dans les minutes qui suivront la prise de parole du nouveau sélectionneur des Bleus.