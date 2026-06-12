L’OL drague un international sud-coréen à 3 ME

A la recherche de renforts à moindre coût pour étoffer son effectif, l’Olympique Lyonnais a coché le nom de Hyun-seok Hong, sous contrat avec Mayence jusqu’en 2028 et qui sort d’un bon prêt en Belgique.

L’Olympique Lyonnais a les yeux rivés vers la Bundesliga en ce début de mercato Le club rhodanien a quasiment finalisé la venue de Julien Duranville en provenance du Borussia Dortmund pour compenser le départ d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen. Un joli coup de la part de Matthieu Louis-Jean avec un potentiel titulaire pour moins de 10 millions d’euros. Le directeur technique de l’OL va également tenter de dénicher quelques bonnes affaires à des coûts encore plus bas pour étoffer l’effectif de Paulo Fonseca.

Dans cette optique, le média allemand Allgemeine Zeitung révèle que le 4e de Ligue 1 a coché le nom de Hyun-seok Hong. Sous contrat avec Mayence jusqu’en 2028, l’international sud-coréen (16 sélections) de 26 ans sort d’un prêt de six mois plutôt convaincant à La Gantoise. Le club belge n’a toutefois pas décidé de le recruter définitivement.

Mayence cherche donc à s’en débarrasser et pourrait accepter une offre à seulement 3 millions d’euros. Une belle opportunité pour l’OL de se renforcer au poste de milieu offensif avec un joueur capable d’intégrer la rotation sans pour autant être un titulaire en puissance de Paulo Fonseca. Le joueur passé par Nantes en 2025 suscite également l’intérêt d’un autre club de Ligue 1, à savoir Toulouse.

Un remplaçant disponible à 3 millions d'euros

Reste maintenant à voir si le club rhodanien ira au bout de son idée en s’alignant sur les exigences de Mayence ou si Matthieu Louis-Jean sera davantage tenté de récupérer Hyun-seok Hong en prêt ou pour une somme inférieure à 3 millions d’euros. Ce dossier sera en tout cas à suivre de près et risque de susciter quelques interrogations chez les supporters lyonnais, le Sud-Coréen n’ayant pas réussi à s’imposer à Nantes, à Mayence ou encore à La Gantoise ces dernières années.