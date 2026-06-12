Hyun-seok Hong ICONSPORT_177894_0004

L’OL drague un international sud-coréen à 3 ME

OL12 juin , 16:40
parCorentin Facy
3
Ajouter comme source préférée sur Google
A la recherche de renforts à moindre coût pour étoffer son effectif, l’Olympique Lyonnais a coché le nom de Hyun-seok Hong, sous contrat avec Mayence jusqu’en 2028 et qui sort d’un bon prêt en Belgique.
L’Olympique Lyonnais a les yeux rivés vers la Bundesliga en ce début de mercato. Le club rhodanien a quasiment finalisé la venue de Julien Duranville en provenance du Borussia Dortmund pour compenser le départ d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen. Un joli coup de la part de Matthieu Louis-Jean avec un potentiel titulaire pour moins de 10 millions d’euros. Le directeur technique de l’OL va également tenter de dénicher quelques bonnes affaires à des coûts encore plus bas pour étoffer l’effectif de Paulo Fonseca.
Dans cette optique, le média allemand Allgemeine Zeitung révèle que le 4e de Ligue 1 a coché le nom de Hyun-seok Hong. Sous contrat avec Mayence jusqu’en 2028, l’international sud-coréen (16 sélections) de 26 ans sort d’un prêt de six mois plutôt convaincant à La Gantoise. Le club belge n’a toutefois pas décidé de le recruter définitivement.
Mayence cherche donc à s’en débarrasser et pourrait accepter une offre à seulement 3 millions d’euros. Une belle opportunité pour l’OL de se renforcer au poste de milieu offensif avec un joueur capable d’intégrer la rotation sans pour autant être un titulaire en puissance de Paulo Fonseca. Le joueur passé par Nantes en 2025 suscite également l’intérêt d’un autre club de Ligue 1, à savoir Toulouse.

Un remplaçant disponible à 3 millions d'euros

Reste maintenant à voir si le club rhodanien ira au bout de son idée en s’alignant sur les exigences de Mayence ou si Matthieu Louis-Jean sera davantage tenté de récupérer Hyun-seok Hong en prêt ou pour une somme inférieure à 3 millions d’euros. Ce dossier sera en tout cas à suivre de près et risque de susciter quelques interrogations chez les supporters lyonnais, le Sud-Coréen n’ayant pas réussi à s’imposer à Nantes, à Mayence ou encore à La Gantoise ces dernières années.
Articles Recommandés
ICONSPORT_367914_0017
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Une cote multipliée par 10 pour France-Sénégal

ICONSPORT_366590_0244
Mercato

Endrick : L'Inter grille l'OL, le Real reçoit 40 ME

ICONSPORT 052819 0070
TV

Dugarry viré, M6 justifie sa décision

ICONSPORT 364024 0019
OM

OM : Une offre humiliante reçue pour Hojbjerg

Fil Info

13 juin , 14:10
Paris Sportifs : Une cote multipliée par 10 pour France-Sénégal
13 juin , 14:00
Endrick : L'Inter grille l'OL, le Real reçoit 40 ME
13 juin , 13:40
Dugarry viré, M6 justifie sa décision
13 juin , 13:20
OM : Une offre humiliante reçue pour Hojbjerg
13 juin , 13:00
Coup de tonnerre, Rodri envoyé au PSG
13 juin , 12:40
L'OL triple la mise, Duranville excite Lyon
13 juin , 12:20
OM : Dégoûté, Iliman Ndiaye annonce son retour à Marseille
13 juin , 12:00
100ME pour Barcola, le PSG se fâche
13 juin , 11:30
Mondial 2026 : Le Maroc n'est pas respecté, le Brésil va le payer

Derniers commentaires

France : Kylian Mbappé recadre Rayan Cherki

ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

Coup de tonnerre, Rodri envoyé au PSG

Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

Le Bayern demande un milliard au PSG pour Olise

Kvara Dembele Olise... laisse tomber le carnage :-)

OM : Une offre humiliante reçue pour Hojbjerg

Ça vaut guère plus en réalité

OM : Dégoûté, Iliman Ndiaye annonce son retour à Marseille

Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading