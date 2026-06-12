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OL : Afonso Moreira à Leverkusen, attention au piège

OL12 juin , 18:30
parGuillaume Conte
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Le Bayer Leverkusen a mis le paquet et l'OL va lui vendre Afonso Moreira. Si le club rhodanien va surtout récolter une belle somme, le joueur portugais va devoir se méfier de son nouveau club qui n'est pas sur la bonne pente.
C’est à contre-coeur que l’Olympique Lyonnais se prépare à laisser partir Afonso Moreira. A moins de trouver une porte de sortie d’exception pour un second couteau de Paulo Fonseca, c’est bien l’ailier portugais qui va s’en aller dans les prochains jours. A l’ouverture du mercato la semaine prochaine, Lyon et le Bayer Leverkusen ont de grandes chances d’avoir trouvé un accord définitif pour la vente de l’ailier lusitanien contre 30 millions d’euros. Un très beau transfert qui va représenter à la fois une belle rentrée d’argent, et une perte sportive considérable.
Ancien entraineur de Toulouse, Carles Martinez Novell a pu observer de près les qualités de Moreira. Et c’est son premier choix pour venir renforcer son nouveau club, le Bayer Leverkusen. De son côté, le joueur formé au Sporting Portugal se voyait surtout rester à l’OL, mais il avait bien compris qu’un départ était possible, surtout qu’il ne figurait pas dans la liste des joueurs intransférables.

Leverkusen et les pépites, ça marche moins bien

Néanmoins, comme le précise le journal allemand Tag24, le Bayer Leverkusen n’est plus l’Eldorado des jeunes joueurs qui veulent franchir un cap en Europe. Depuis le départ de Xabi Alonso, le club de la Rhénanie du Nord n’a pas été aussi inspiré dans son achat de joueurs prometteurs. Ainsi, Eliesse Ben Seghir a été un fiasco total malgré les 32 ME payés à Monaco, et ce fut aussi le cas d’Equi Fernandez, acheté 25 ME en Arabie saoudite pour un rendement décevant. D’autres joueurs comme l’ancien parisien Axel Tape ou le défenseur allemand Tim Oermann n’ont pas réussi à prendre leurs marques en Allemagne.
Leverkusen, seulement 6e de Bundesliga l’an dernier, n’offre donc plus la garantie d’un univers performant avec une exposition en Ligue des Champions, mais cela ne l’empêche pas de posséder des moyens financiers supérieurs à ceux de l’OL actuellement. Pour Afonso Moreira, il faudra de nouveau prouver en partant de loin, lui qui marchait sur l’eau avec Lyon ces derniers mois.
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Derniers commentaires

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ok, il a staté, et ? Pour moi c'est loin de tout faire, je prefere 11 besogneux collectif et irréprochable sur ET en dehors du terrain qu'un individualiste / égoiste qui stat avec un comportement de diva et qui n'est pas solidaire de ses coéquipiers en allant se taper des p*** en suede etc etc

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Et ca continu... "coup de tonnerre" et demain ce sera "coup de théatre" puis "rebondissement XXL" etc etc... usant

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Jamais de la vie peut être qu à Everton il y avait 2 sacrifiés dans la recup a ses cotés , car lui il court toujours dans le vide et ce n est pas ses 2 ou 3 gris gris dans un match qui vont changer les affaires … à moins que dorénavant il ai appris à se lever le Luc pour l équipe 🙄👀👍🏾

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