L’OM arrive sur Abdelli, Angers explose de rire

Mercato23 déc. , 20:40
parGuillaume Conte
Le dossier Himad Abdelli risque de faire parler dans les prochains jours. C'est l'affolement à tous les niveaux mais Angers attend surtout des offres plutôt que des rumeurs.
Homme fort du SCO d’Angers en cette fin d’année, Himad Abdelli a été récompensé de ses belles prestations par un appel de dernière minute de l’Algérien pour venir disputer la Coupe d’Afrique des Nations. Pendant qu’il se retrouve au Maroc, le meneur de jeu voit son avenir en France être énormément discuté. A six mois de la fin de son contrat, il fait saliver les deux Olympiques.
L’OL a tiré le premier avec une prise de contact réussie avec le joueur, qui ne serait pas contre rejoindre le Rhône. Il faudra trouver un accord avec Angers, et la somme annoncée d’un million d’euros risque de faire grincer des dents. L’OM, qui cherche un milieu offensif cet hiver, a aussi décidé de se bouger dans ce dossier, annonce Foot Mercato. De quoi faire jouer le jeu de la surenchère et donner du choix à l’international algérien pour son avenir.

L'agent d'Abdelli accusé

Les tractations sont en tout cas lancées, mais par qui ? Pour Mohamed Toubache-Ter, insider qui a gardé des connexions avec le SCO après un très court passage au sein du service communication du club, tout cela fait beaucoup rire à Angers. « Sacré agent… ça fait sourire le board angevin !! », a envoyé l’informateur sur son compte, avant de souligner que ce petit jeu ne servait pas franchement les intérêts du joueur. « Ça fait plus de mal qu’autre chose au concerné et ça va renforcer l’envie du club de le garder. Faire cela en pleine CAN est d’un ridicule surtout », a balancé Mohamed Toubache-Ter, qui reste sur sa version des faits. 
Selon lui, Angers préfèrera assurer son maintien quitte à laisser partir Abdelli libre au mois de juin, plutôt que d’être forcé de le vendre pour un prix dérisoire. Et le fait que des comptes pro-OM annoncent que le joueur algérien se voit plus à Marseille qu’à Lyon, reste pour le moment totalement illusoire sachant que le mercato n’est pas ouvert et que le joueur d’Angers est concentré sur la CAN. Un dossier avec encore de nombreux démêlés même si l’OL a clairement envie d’avancer dessus très rapidement. 
