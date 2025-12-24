OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

CAN : Walid Acherchour annonce un drame pour l’Afrique

Pour le mondial et l'euro j'avais précisé que c'était une comparaison d'aura de compétition. Et que je savais bien que ce n'était pas faisable de mettre les deux compétitions en même temps. C'est juste pour illustrer qu'une compétition ferait disparaitre l'autre. On l'a vu cet été entre le mondial des clubs et les féminines et les espoirs. Enfin mettre la can un autre été que l'euro ne fera pas plus jouer les joueurs. Ils seront décalés en fatigue, en fonction des années. Mais c'est de toute façon déjà le cas. Entre les internationaux et les autres. Et entre certains internationaux et d'autres suivant leur pays... L'égalité de fatigue est impossible à avoir. Mais mettre la CAN une autre année que l'Euro ne fera pas plus jouer de matchs un européen qu'un africain.