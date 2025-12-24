om himad abdelli dit oui a marseille iconsport 246009 0059 384847
OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

Annonce à la lutte dans le dossier Himad Abdelli, l'OL et l'OL savent que l'avis du joueur angevin va peser lourd. Et l'international algérien aurait déjà choisi.
Comme souvent ces dernières années, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille se croisent sur des dossiers du mercato. Et c'est encore une fois le cas concernant Himad Abdelli, dont le départ du SCO est évoqué depuis quelques jours. Dans un premier temps, l'OL semblait avoir la corde, les dirigeants rhodaniens ayant fait du milieu offensif de 26 ans l'une de leurs priorités du prochain marché hivernal des transferts.
Pour cela, Lyon a mis 1 million d'euros sur la table, ce qui parait relativement peu pour un joueur au tel potentiel. C'est dans ce climat que l'on a appris qu'à son tour l'OM était entré dans la danse pour Himad Abdelli. Entre les deux clubs, le joueur doit désormais prendre position si un transfert se réalise. Et, à priori, l'international algérien a déjà choisi.

Abdelli dit oui à l'OM

Selon le compte spécialisé La Minute OM : « Himad Abdelli donne sa préférence à Marseille ! ». Bien évidemment, pour l'instant, même si le joueur angevin est plus enclin à dire oui au club phocéen, il doit tenir compte de l'avis de ses dirigeants. Comme Foot01 l'évoquait mardi, du côté du SCO, on souhaite conserver le milieu offensif jusqu'à la fin de l'actuelle saison, et le départ de ce dernier, surtout pour 1 million d'euros, a tendance à faire sourire. Angers est convaincu que l'agent du joueur veut forcer la main au club, alors qu'Abdelli sera en fin de contrat en juin prochain. 
Pour l'instant, si l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille sont prêts à bondir sur l'international algérien, le dossier semble encore très nébuleux. Pour l'instant, Himad Abdelli se focalise uniquement sur la CAN 2025 à laquelle il participe après avoir remplacé Houssem Aouar, initialement convoqué mais qui s'est blessé. L'absence du joueur angevin dans la première liste de l'Algérie avait suscité une très grosse polémique, Abdelli sera donc regardé de très près.
Derniers commentaires

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

L'IA annonce aussi que Foot01 va devenir le meilleur site de Football d'Europe. 😏

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

On va prendre plaisir a ridiculiser l'IA. Pourquoi ce calcul a la con n'est fait que pour l'OL ?

CAN : Walid Acherchour annonce un drame pour l’Afrique

Pour le mondial et l'euro j'avais précisé que c'était une comparaison d'aura de compétition. Et que je savais bien que ce n'était pas faisable de mettre les deux compétitions en même temps. C'est juste pour illustrer qu'une compétition ferait disparaitre l'autre. On l'a vu cet été entre le mondial des clubs et les féminines et les espoirs. Enfin mettre la can un autre été que l'euro ne fera pas plus jouer les joueurs. Ils seront décalés en fatigue, en fonction des années. Mais c'est de toute façon déjà le cas. Entre les internationaux et les autres. Et entre certains internationaux et d'autres suivant leur pays... L'égalité de fatigue est impossible à avoir. Mais mettre la CAN une autre année que l'Euro ne fera pas plus jouer de matchs un européen qu'un africain.

OL : Lyon va finir cinquième, ChatGPT a parlé

L IA lol Et en C3 ?

OM : Abdelli dit oui à Marseille, Lyon recalé

Je vois pas comment il peux se mettre d'accord avec un club alors qu'il se focalise a 100% sur la CAN. Pour moi c'est du vent et personne ne sait rien.

