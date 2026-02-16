ICONSPORT_342826_0044

Nice : Elye Wahi absent plusieurs semaines

OGC Nice16 févr. , 23:15
parClaude Dautel
Blessé en tout début de match, dimanche soir contre l'OL, Elye Wahi a fait savoir via son compte Instagram qu'il sera absent plusieurs semaines.
Renfort vedette de l'OGC Nice lors du mercato d'hiver, Elye Wahi ne pourra malheureusement pas aider son équipe lors des prochains. Touché à la cheville après quelques minutes de jeu lors du match à Lyon, l'attaquant de 23 ans a confirmé ce lundi soir que son absence se comptera en semaines. Un coup dur pour le Gym, mais aussi pour lui qui souhaitait relancer sa carrière avec ce prêt à Nice accepté par Francfort.
« Les larmes d'hier étaient celles de la rage et de la déception, à la hauteur de mon ambition avec l'OGC Nice : immense. Cette blessure à la cheville va m'éloigner des terrains pendant quelques semaines. J'en suis sincèrement désolé. En attendant, je serai le premier soutien de mes partenaires. Et je me concentre déjà sur une seule chose : tout faire pour revenir le plus vite possible et aider l'équipe à accomplir notre mission. Merci pour l’affection et les messages », explique Elye Wahi sur son compte Instagram.
