Lens sera champion, le PSG doit abdiquer

Le PSG a perdu sa place de leader de Ligue 1 ce week-end après sa défaite à Rennes, tandis que Lens a signé un succès contre le Paris FC. Les Sang et Or croient désormais plus que jamais en leurs chances de titre en championnat.

Le Paris Saint-Germain inquiète à nouveau après son revers à Rennes vendredi soir en Ligue 1. Pire encore, le RC Lens a repris les devants en s’imposant largement contre le Paris FC peu de temps après. Les Sang et Or tiennent le rythme et ont toutes les raisons de croire au titre, d’autant que le PSG montre moins de constance qu’auparavant.

Si les Lensois restaient prudents il y a quelques semaines, le fait d’être en tête au milieu du mois de février leur donne désormais des ailes. Parmi ceux qui croient plus que jamais aux chances lensoises de décrocher le titre : Gervais Martel.

Le RC Lens ne se cache plus ?

Dans L'Equipe, l'ancien président de Lens a en effet indiqué sans sourciller : « Il y a deux mois, je disais que c'était possible d'être champion. Alors aujourd'hui... Quand on voit l'irrégularité du PSG et qu'on les reçoit. J'ai l'impression que rien ne peut arriver à cette équipe. À chaque match, je vois un rouleau compresseur. Il manquait trois joueurs à notre défense au PFC ? Ça ne s'est pas vu.

(...) Cette équipe est homogène. Avec le PSG, il faut toujours rester prudent mais on ne peut pas se cacher. Déjà, être dans les trois premiers, c'est le minimum. Je suis vachement confiant quand on voit la difficulté des autres, voire la médiocrité de certains. Pierre Sage me rappelle Daniel Leclercq, il est mesuré mais quelque chose me dit que s'il a un truc à dire, il ne se cache pas... ».

Lire aussi PSG : Dembélé sent venir un fiasco contre Monaco

Le RC Lens va aborder deux rencontres délicates sur le papier en Ligue 1, face à l’AS Monaco puis à Strasbourg. On en saura davantage sur les Sang et Or après ces deux matchs, d’autant que le PSG bénéficiera d’un calendrier un peu plus abordable face à Metz et Le Havre.

Mais une chose est sûre : les hommes de Pierre Sage ont toutes les armes pour continuer à embêter un Paris qui peine à retrouver la constance qui faisait sa force la saison dernière en Ligue 1.