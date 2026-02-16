gervais martel avoue avoir frole la mort iconsport 104963 0044 384309

Lens sera champion, le PSG doit abdiquer

PSG16 févr. , 21:40
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG a perdu sa place de leader de Ligue 1 ce week-end après sa défaite à Rennes, tandis que Lens a signé un succès contre le Paris FC. Les Sang et Or croient désormais plus que jamais en leurs chances de titre en championnat.
Le Paris Saint-Germain inquiète à nouveau après son revers à Rennes vendredi soir en Ligue 1. Pire encore, le RC Lens a repris les devants en s’imposant largement contre le Paris FC peu de temps après. Les Sang et Or tiennent le rythme et ont toutes les raisons de croire au titre, d’autant que le PSG montre moins de constance qu’auparavant.
Si les Lensois restaient prudents il y a quelques semaines, le fait d’être en tête au milieu du mois de février leur donne désormais des ailes. Parmi ceux qui croient plus que jamais aux chances lensoises de décrocher le titre : Gervais Martel.

Le RC Lens ne se cache plus ? 

Dans L'Equipe, l'ancien président de Lens a en effet indiqué sans sourciller : « Il y a deux mois, je disais que c'était possible d'être champion. Alors aujourd'hui... Quand on voit l'irrégularité du PSG et qu'on les reçoit. J'ai l'impression que rien ne peut arriver à cette équipe. À chaque match, je vois un rouleau compresseur. Il manquait trois joueurs à notre défense au PFC ? Ça ne s'est pas vu.
(...) Cette équipe est homogène. Avec le PSG, il faut toujours rester prudent mais on ne peut pas se cacher. Déjà, être dans les trois premiers, c'est le minimum. Je suis vachement confiant quand on voit la difficulté des autres, voire la médiocrité de certains. Pierre Sage me rappelle Daniel Leclercq, il est mesuré mais quelque chose me dit que s'il a un truc à dire, il ne se cache pas... ».

Lire aussi

PSG : Dembélé sent venir un fiasco contre MonacoPSG : Dembélé sent venir un fiasco contre Monaco
Le RC Lens va aborder deux rencontres délicates sur le papier en Ligue 1, face à l’AS Monaco puis à Strasbourg. On en saura davantage sur les Sang et Or après ces deux matchs, d’autant que le PSG bénéficiera d’un calendrier un peu plus abordable face à Metz et Le Havre.
Mais une chose est sûre : les hommes de Pierre Sage ont toutes les armes pour continuer à embêter un Paris qui peine à retrouver la constance qui faisait sa force la saison dernière en Ligue 1.
1
Articles Recommandés
l ordre du merite pour laure boulleau la raison devoilee icon pl2 2163 370981
OM

OM : Laure Boulleau accuse

ICONSPORT_283224_0319
Rennes

Rennes vire l'entraîneur des gardiens de but

ICONSPORT_271638_0224
OM

OM : Pavard connaît déjà sa prochaine destination

Fil Info

16 févr. , 22:00
OM : Laure Boulleau accuse
16 févr. , 21:20
Rennes vire l'entraîneur des gardiens de but
16 févr. , 21:00
OM : Pavard connaît déjà sa prochaine destination
16 févr. , 20:35
TV : Un diffuseur trouvé pour la Ligue 1 jusqu'en 2031 ?
16 févr. , 20:15
OL : Et si Lyon réussissait un exploit historique en Ligue 1
16 févr. , 19:55
PSG : Un pépin pour Dembélé à 24h du choc contre Monaco
16 févr. , 19:30
Trop payé, Paul Pogba va quitter Monaco
16 févr. , 19:00
Vente OM : Une star du journalisme lâche une bombe

Derniers commentaires

OM : La Provence détruit Frank McCourt

Mc court c'est un actionnaires un homme d affaire c'est pas lui qui gère L OM, c'est comme Alexandre bompart le PDG du groupe carrefour il est patron du groupe carrefour mais c'est pas lui qui tout les magasins en France

TV : Un diffuseur trouvé pour la Ligue 1 jusqu'en 2031 ?

Et c'est à ce moment que Bein Sport se rapplique, avec Nasser sur son cheval blanc, sauveur de la Ligue 1.. 🤣

OM : Laure Boulleau accuse

Bon pas pour L'OM aux contraire mais quelle ferme sa gueule elle dit toujours n'importe quoi pauvre sardine vous devriez aller en ligue arabes c'est ce qu'est devenu votre ville. Une ville de magrebin qui déteste la France mais joue en L1 va comprendre....

Vente OM : Une star du journalisme lâche une bombe

Me ferme la tu raconte quoi ? de la merde un peut d'humilité sa serai bien fermer votre gueule arrêter de parler vous faites êtes des clown répondez sur le terrain trou de ball. Allez L'OL

Lens sera champion, le PSG doit abdiquer

Si lens garde le même rythme sans jouer la coupe d europe au milieu de la semaine ils peuvent devenir champion

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading