TV : Lens-PSG sur Beinsports, Ligue 1+ ne peut rien faire

Rien ne dit que ce sera une finale pour le titre de Ligue 1, mais l'affiche entre le RC Lens et le PSG programmée pour la 29e journée de championnat, les 11 et 12 avril sera décisive. Pas de chance pour Ligue 1 puisque Beinsports a récupéré ce match dans son programme.

La chaîne sportive franco-qatarie entre dans les derniers mois de son contrat de diffusion, mais cela n'empêche pas Beinsports de soigner ses abonnés, au détriment de ceux qui ont opté pour la chaîne Ligue 1+. Lors de la signature du contrat avec la LFP, les deux chaînes avaient précisément fixé les règles pour les choix des rencontres lors de chaque journée de championnat. Selon L'Equipe en choisissant le match PSG-OL en top-affiche lors de la 30e journée de Ligue 1, la chaîne Ligue 1+ « offrait » en contrepartie le premier choix de la journée précédente à Beinsports. Et forcément le diffuseur n'a pas laissé échapper cette possibilité de diffuser Lens-Paris SG, les deux premiers du Championnat.

Beinsports a hérité d'un top match

Au moment où la chaîne Ligue 1+ n'arrive plus à prendre des abonnés et stagne autour de 1,1 million de clients, un chiffre atteint très rapidement après le lancement de la chaîne l'été dernier, l'absence du choc Lens-PSG est une petite catastrophe industrielle. Même si une semaine après, Thibault Le Rol et ses compères auront la rencontre Paris-Lyon, qui pourrait également peser lourd, la LFP aura du mal à digérer que le match qui peut éventuellement décider du titre de champion de France lui échappe. Mais le contrat signé avec Beinsports, moyennant 78,5 millions d'euros pour cette ultime année, ne laisse aucune ouverture à Ligue 1+.

Reste désormais à fixer la date définitive de cette rencontre au sommet. Car si le Paris Saint-Germain est encore qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le club de la capitale pourrait demander le décalage de cette rencontre à la Ligue de Football Professionnel. Mais cela ne changera rien concernant son diffuseur.