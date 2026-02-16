ICONSPORT_270646_0353
PSG Lens

TV : Lens-PSG sur Beinsports, Ligue 1+ ne peut rien faire

TV16 févr. , 22:30
parClaude Dautel
0
Rien ne dit que ce sera une finale pour le titre de Ligue 1, mais l'affiche entre le RC Lens et le PSG programmée pour la 29e journée de championnat, les 11 et 12 avril sera décisive. Pas de chance pour Ligue 1 puisque Beinsports a récupéré ce match dans son programme.
La chaîne sportive franco-qatarie entre dans les derniers mois de son contrat de diffusion, mais cela n'empêche pas Beinsports de soigner ses abonnés, au détriment de ceux qui ont opté pour la chaîne Ligue 1+. Lors de la signature du contrat avec la LFP, les deux chaînes avaient précisément fixé les règles pour les choix des rencontres lors de chaque journée de championnat. Selon L'Equipe en choisissant le match PSG-OL en top-affiche lors de la 30e journée de Ligue 1, la chaîne Ligue 1+ « offrait » en contrepartie le premier choix de la journée précédente à Beinsports. Et forcément le diffuseur n'a pas laissé échapper cette possibilité de diffuser Lens-Paris SG, les deux premiers du Championnat.

Beinsports a hérité d'un top match

Lire aussi

TV : Daniel Bravo dérape, scandale sexiste à BeInSportsTV : Daniel Bravo dérape, scandale sexiste à BeInSports
TV : Un diffuseur trouvé pour la Ligue 1 jusqu'en 2031 ?TV : Un diffuseur trouvé pour la Ligue 1 jusqu'en 2031 ?
La LFP gagne une bataille contre Canal+ et BeInSports et jubileLa LFP gagne une bataille contre Canal+ et BeInSports et jubile
Au moment où la chaîne Ligue 1+ n'arrive plus à prendre des abonnés et stagne autour de 1,1 million de clients, un chiffre atteint très rapidement après le lancement de la chaîne l'été dernier, l'absence du choc Lens-PSG est une petite catastrophe industrielle. Même si une semaine après, Thibault Le Rol et ses compères auront la rencontre Paris-Lyon, qui pourrait également peser lourd, la LFP aura du mal à digérer que le match qui peut éventuellement décider du titre de champion de France lui échappe. Mais le contrat signé avec Beinsports, moyennant 78,5 millions d'euros pour cette ultime année, ne laisse aucune ouverture à Ligue 1+.
Reste désormais à fixer la date définitive de cette rencontre au sommet. Car si le Paris Saint-Germain est encore qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le club de la capitale pourrait demander le décalage de cette rencontre à la Ligue de Football Professionnel. Mais cela ne changera rien concernant son diffuseur.
0
Articles Recommandés
Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats des barrages aller

ICONSPORT_346283_0001
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le PSG gagnant à Monaco, 80 euros en toute sécurité

ICONSPORT_342826_0044
OGC Nice

Nice : Elye Wahi absent plusieurs semaines

ICONSPORT_347157_0001
Liga

Esp : Le Barça tombe et laisse la tête au Real Madrid

Fil Info

17 févr. , 00:00
LdC : Programme TV et résultats des barrages aller
16 févr. , 23:40
Paris Sportifs : Le PSG gagnant à Monaco, 80 euros en toute sécurité
16 févr. , 23:15
Nice : Elye Wahi absent plusieurs semaines
16 févr. , 23:01
Esp : Le Barça tombe et laisse la tête au Real Madrid
16 févr. , 22:48
L2 : Programme TV et résultats de la 23e journée
16 févr. , 22:00
OM : Laure Boulleau accuse
16 févr. , 21:40
Lens sera champion, le PSG doit abdiquer
16 févr. , 21:20
Rennes vire l'entraîneur des gardiens de but

Derniers commentaires

Vente OM : Une star du journalisme lâche une bombe

Tu parles très mal plus personne t adresse la parole ; on est pas sur le site pour s insulter entre nous, tu sais pas débattre sans insulter les gens ,

Vente OM : Une star du journalisme lâche une bombe

Certains aiment faire le buzz, et comme souvent " lorsqu'on sait, on ne parle pas, et lorsqu'on ne sait rien, on parle beaucoup"

OM : Laure Boulleau accuse

C'est certain.

OM : Laure Boulleau accuse

Euh , vraiment ? Tu crois ? 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : Laure Boulleau accuse

Probablement un Zinzin 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

Loading