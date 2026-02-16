l ordre du merite pour laure boulleau la raison devoilee icon pl2 2163 370981
Laure Boulleau

OM : Laure Boulleau accuse

OM16 févr. , 22:00
parHadrien Rivayrand
1
Pablo Longoria se retrouve de plus en plus esseulé à l'OM, à la suite des départs de Roberto De Zerbi et Medhi Benatia. La gestion de crise du président espagnol ne plaît notamment pas à Laure Boulleau, tout comme ses récents choix au mercato.
L'OM traverse des heures très difficiles depuis quelques semaines. La crise est totale après les départs successifs de Roberto De Zerbi et Medhi Benatia. De plus en plus de rumeurs évoquent désormais un possible départ du prochain homme fort du club marseillais : son président, Pablo Longoria.
Pour certains supporters et observateurs de l'Olympique de Marseille, la gestion des événements par l'Espagnol laisse à désirer. Laure Boulleau ne dira pas le contraire : l’ancienne internationale estime que les Phocéens doivent rapidement retrouver une identité plus forte et une ligne directrice claire.

Longoria pointé du doigt 

Sur le plateau du Canal Football Club, l'ancienne latérale du PSG a notamment indiqué concernant Longoria : « Pourquoi Longoria reste-t-il si Benatia claque la porte ? Ils ont pris les décisions ensemble, il a donc des comptes à rendre sur cette multitude de transferts. Je ne pense pas qu’on doive ramener des joueurs pour chaque coach, surtout à Marseille, où le staff saute sans préavis. Il faut construire une identité de jeu, un projet club. Sinon, on se retrouve avec des effectifs incohérents, des joueurs inutilisés et des systèmes qui ne collent plus ».

Lire aussi

OM : Longoria convoqué pour s'expliquerOM : Longoria convoqué pour s'expliquer
Si la dynamique n’est pas bonne à Marseille, il reste encore des objectifs à atteindre en cette fin de saison. Il faudra en effet décrocher une qualification pour la Ligue des champions, mais aussi tout mettre en œuvre pour remporter la Coupe de France.
Ensuite viendra le temps du bilan et des enseignements à tirer des derniers choix effectués. Reste également à savoir qui terminera la saison sur le banc de l’OM. Selon les derniers échos, Habib Beye ne devrait pas devenir le prochain entraîneur phocéen.
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

