OM : Laure Boulleau accuse

Pablo Longoria se retrouve de plus en plus esseulé à l'OM, à la suite des départs de Roberto De Zerbi et Medhi Benatia. La gestion de crise du président espagnol ne plaît notamment pas à Laure Boulleau, tout comme ses récents choix au mercato.

L' OM traverse des heures très difficiles depuis quelques semaines. La crise est totale après les départs successifs de Roberto De Zerbi et Medhi Benatia. De plus en plus de rumeurs évoquent désormais un possible départ du prochain homme fort du club marseillais : son président, Pablo Longoria.

Pour certains supporters et observateurs de l'Olympique de Marseille, la gestion des événements par l'Espagnol laisse à désirer. Laure Boulleau ne dira pas le contraire : l’ancienne internationale estime que les Phocéens doivent rapidement retrouver une identité plus forte et une ligne directrice claire.

Longoria pointé du doigt

Sur le plateau du Canal Football Club, l'ancienne latérale du PSG a notamment indiqué concernant Longoria : « Pourquoi Longoria reste-t-il si Benatia claque la porte ? Ils ont pris les décisions ensemble, il a donc des comptes à rendre sur cette multitude de transferts. Je ne pense pas qu’on doive ramener des joueurs pour chaque coach, surtout à Marseille, où le staff saute sans préavis. Il faut construire une identité de jeu, un projet club. Sinon, on se retrouve avec des effectifs incohérents, des joueurs inutilisés et des systèmes qui ne collent plus ».

Si la dynamique n’est pas bonne à Marseille, il reste encore des objectifs à atteindre en cette fin de saison. Il faudra en effet décrocher une qualification pour la Ligue des champions, mais aussi tout mettre en œuvre pour remporter la Coupe de France.

Ensuite viendra le temps du bilan et des enseignements à tirer des derniers choix effectués. Reste également à savoir qui terminera la saison sur le banc de l’OM. Selon les derniers échos, Habib Beye ne devrait pas devenir le prochain entraîneur phocéen.