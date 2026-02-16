Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats des barrages aller

Ligue des Champions17 févr. , 00:00
parAlexis Rose
0
Barrages aller de la Ligue des Champions :
Mardi 17 février
18h45 : Galatasaray - Juventus Turin (sur Canal+ Foot)
21h00 : SL Benfica - Real Madrid (sur Canal+ Foot)
Dortmund - Atalanta (sur Canal+ Sport 360)
Monaco - Paris Saint-Germain (sur Canal+)
Mercredi 18 février
18h45 : Qarabag FK - Newcastle (sur Canal+ Foot)
21h00 : FC Bruges - Atlético de Madrid (sur Canal+ Sport 360)
FK Bodo/Glimt - Inter Milan (sur Canal+ Foot)
Olympiakos - Bayer Leverkusen (sur Canal+ Sport)

Champions League

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Arsenal
24880023419
2
FC Bayern München
21870122814
3
Liverpool
18860220812
4
T. Hotspur
17852117710
5
FC Barcelona
16851222148
Tout afficher
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

