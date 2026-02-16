ICONSPORT_283224_0319
Olivier Sorin

Rennes vire l'entraîneur des gardiens de but

Rennes16 févr. , 21:20
parClaude Dautel
0
Habib Beye n'est toujours pas limogé officiellement par le Stade Rennais, mais cela n'empêche pas le club breton de faire le ménage. Et c'est Olivier Sorin, l'entraîneur des gardiens de but, qui vient d'être remercié.
Gardien de but du Stade Rennais, puis entraîneur des portiers depuis 2016, Olivier Sorin ne résistera pas à la nouvelle révolution qui se prépare du côté du Roazhon Park. Alors que l'on attend toujours l'officialisation du départ d'Habib Beye, et la nomination de Franck Haise pour le remplacer, Le Parisien annonce que les dirigeants ont prévenu Olivier Sorin qu'il devait partir en même temps que Beye. Il est vrai que depuis un an, le technicien des gardiens de but rennais devait partager son poste avec Hervé Sekli, arrivé de Lens pour travailler avec Brice Samba. Avec la signature imminente de Franck Haise, ce sont les Sang et Or qui s'installent de plus en plus aux commandes sportives du Stade Rennais.

Arnaud Pouille continue à faire le ménage

Président exécutif du Stade Rennais, et lui aussi ancien du RC Lens, Arnaud Pouille continue à mettre en place son organisation, avant que Franck Haise se voit confier les clés techniques du club breton. C'est dans ce contexte très agité du côté de Rennes que Ouest-France révèle que Benoit Muller, actuel directeur général adjoint et directeur financier du Stade Rennais, va quitter son poste en fin de saison afin de rejoindre le FC Lorient, où il va devenir directeur général des Merlus.
0
Derniers commentaires

OM : La Provence détruit Frank McCourt

Mc court c'est un actionnaires un homme d affaire c'est pas lui qui gère L OM, c'est comme Alexandre bompart le PDG du groupe carrefour il est patron du groupe carrefour mais c'est pas lui qui tout les magasins en France

TV : Un diffuseur trouvé pour la Ligue 1 jusqu'en 2031 ?

Et c'est à ce moment que Bein Sport se rapplique, avec Nasser sur son cheval blanc, sauveur de la Ligue 1.. 🤣

OM : Laure Boulleau accuse

Bon pas pour L'OM aux contraire mais quelle ferme sa gueule elle dit toujours n'importe quoi pauvre sardine vous devriez aller en ligue arabes c'est ce qu'est devenu votre ville. Une ville de magrebin qui déteste la France mais joue en L1 va comprendre....

Vente OM : Une star du journalisme lâche une bombe

Me ferme la tu raconte quoi ? de la merde un peut d'humilité sa serai bien fermer votre gueule arrêter de parler vous faites êtes des clown répondez sur le terrain trou de ball. Allez L'OL

Lens sera champion, le PSG doit abdiquer

Si lens garde le même rythme sans jouer la coupe d europe au milieu de la semaine ils peuvent devenir champion

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

