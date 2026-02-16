Rennes vire l'entraîneur des gardiens de but

Habib Beye n'est toujours pas limogé officiellement par le Stade Rennais, mais cela n'empêche pas le club breton de faire le ménage. Et c'est Olivier Sorin, l'entraîneur des gardiens de but, qui vient d'être remercié.

Le Parisien annonce que les dirigeants ont prévenu Olivier Sorin qu'il devait partir en même temps que Beye. Il est vrai que depuis un an, le technicien des gardiens de but rennais devait partager son poste avec Hervé Sekli, arrivé de Lens pour travailler avec Brice Samba. Avec la signature imminente de Franck Haise, ce sont les Sang et Or qui s'installent de plus en plus aux commandes sportives du Stade Rennais. Gardien de but du Stade Rennais, puis entraîneur des portiers depuis 2016, Olivier Sorin ne résistera pas à la nouvelle révolution qui se prépare du côté du Roazhon Park. Alors que l'on attend toujours l'officialisation du départ d'Habib Beye , et la nomination de Franck Haise pour le remplacer,annonce que les dirigeants ont prévenu Olivier Sorin qu'il devait partir en même temps que Beye. Il est vrai que depuis un an, le technicien des gardiens de but rennais devait partager son poste avec Hervé Sekli, arrivé de Lens pour travailler avec Brice Samba. Avec la signature imminente de Franck Haise, ce sont les Sang et Or qui s'installent de plus en plus aux commandes sportives du Stade Rennais.

Arnaud Pouille continue à faire le ménage

Président exécutif du Stade Rennais, et lui aussi ancien du RC Lens, Arnaud Pouille continue à mettre en place son organisation, avant que Franck Haise se voit confier les clés techniques du club breton. C'est dans ce contexte très agité du côté de Rennes que Ouest-France révèle que Benoit Muller, actuel directeur général adjoint et directeur financier du Stade Rennais, va quitter son poste en fin de saison afin de rejoindre le FC Lorient, où il va devenir directeur général des Merlus.