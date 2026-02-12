L2 : Programme TV et résultats de la 23e journée

23e journée de Ligue 2 :

Vendredi 13 février

20h00 : Pau FC - US Boulogne (sur beIN Sports Max 8)

Clermont Foot - Rodez Aveyron Football (sur beIN Sports Max 5)

Stade Lavallois - FC Annecy (sur beIN Sports Max 7)

Red Star FC - AS Nancy Lorraine (sur beIN Sports Max 4)

Amiens SC - USL Dunkerque (sur beIN Sports Max 6)

Samedi 14 février

14h00 : Montpellier Hérault - Le Mans FC (sur beIN Sports 1)

Grenoble Foot 38 - Stade de Reims (sur beIN Sports 2)

20h00 : En Avant Guingamp - AS Saint-Etienne (sur beIN Sports 1)

Lundi 16 février

20h45 : Bastia - Troyes (sur beIN Sports 1)