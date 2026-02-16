Paris Sportifs : Le PSG gagnant à Monaco, 80 euros en toute sécurité

OM : La Provence détruit Frank McCourt

La Provence, Marítima, Ici Provence... Tous à critiquer, a dénigrer, mais il y a 4 mois quand l'OM battait le PSG ça fanfaronnait... McCourt a investit plus de 500m€ dans l'OM. Il est actionnaire, ni président, ni DS, ni coach et encore moins joueur. Sa responsabilité c'est Longoria. Et franchement on ne peut pas dire qu'il soit mauvais. Benatia a été choisit par Longoria et ils ont fait de bons coups au mercato. De Zerbi ils l'ont choisis et ses 15 premiers mois c'était top (d'ailleurs quand il a signé c'était considéré comme une petit victoire car il avait la cote auprès d'autres clubs). Oui il y a du trading, mais comment voulez vous équilibrer les comptes. Le problème ce sont surtout les joueurs, mais aussi le contexte. Par ça, je parle de la pression extérieure au club. Le côté survolté du vélodrome est largement contrebalancé par toutes les ondes négatives dès que ça tangue un peu. Les supporters aussi doivent se regarder dans le miroir: vous voulez un résultat immédiat comme si les joueurs n'avait pas de ressenti ou que l'impact de se connaître et de l'apprentissage tactique collectif ça n'existait pas, comme si c'était FIFA ou football manager... Donnez du temps à votre équipe, encouragez là dans la défaite et vous verrez que ça l'aidera (siffler, insulter, faire grève ça ne donne jamais de résultat positif sur les joueurs...)