Paris Sportifs : Le PSG gagnant à Monaco, 80 euros en toute sécurité

Paris Sportifs16 févr. , 14:20
parredaction
C'est parti pour la Ligue des Champions et les matchs décisifs, à l'image du choc entre l'AS Monaco et le PSG ce samedi soir en Principauté.
Les matchs décisifs arrivent dès ce mardi en Ligue des Champion, avec un choc franco-français entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Une rencontre très attendue, qui va aussi rappeler des bons souvenirs aux supporters du PSG, qui savent que la double confrontation face à Brest à ce même tour la saison dernière, avait confirmé la montée en puissance de l’équipe de Luis Enrique. Le PSG sera donc le grand favori de cette rencontre, et ce sera pour vous l’occasion de briller avec les paris sportifs et notre partenariat avec Winamax.
L’occasion est belle de profiter du champion d’Europe pour débuter l’année 2026 avec une offre impossible à refuser. En effet, Foot01 et Winamax continuent de vous proposer une offre exceptionnelle, dans le but de découvrir le monde des paris sportifs sans prendre le moindre risque. Une proposition impossible à refuser puisque, si vous vous inscrivez à travers les liens de cet article, vous bénéficiez de l’offre de bienvenue imbattable. Winamax propose en effet une offre où vous ne pouvez tout simplement pas être perdant.
Pour ceux qui s’inscrivent en cliquant sur les liens de cet article, le premier pari est remboursé s’il est perdant, et cela jusqu’à 100 euros de misés. C’est le montant maximum autorisé par la loi française et le remboursement ne se fait pas en argent à miser ou en argent virtuel, mais bien en cash chez Winamax. Cela vaut bien sûr pour ceux qui veulent miser moins, même un pari à 20 euros est remboursé intégralement s’il est perdant. Seule condition, s'inscrire sur le site de paris sportifs pour la première fois à travers les liens de cet article et parier. Cliquer ICI pour vous inscrire.

La victoire du PSG à Monaco peut rapporter gros

Pour ce match aller du PSG à Monaco, plusieurs centaines de paris sportifs sont disponibles, comme c’est le cas pour toutes les rencontres européennes de la semaine. Winamax propose des paris My Match avec le pronostic de la victoire du PSG à Monaco, et la cote est améliorée avec le paris « Plus de 1,5 buts » dans la rencontre. Si Paris s’impose sur le Rocher par tout autre score que 1-0, ce sera une cote à 1,60 dans la poche. Soit 80 euros de gains pour une mise de 50 euros. Et si le pari est perdant, Winamax vous rembourse intégralement le montant de votre mise. En cash.
Des centaines de paris sportifs, sur le score exact, les buteurs, le score à la mi-temps ou l’équipe qui marquera le premier but, sont possibles avec Winamax sur ce match et toutes les rencontres de football des jours à venir.
Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.
N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».
0
