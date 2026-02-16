Esp : Le Barça tombe et laisse la tête au Real Madrid

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|24
|19
|3
|2
|53
|19
|34
|58
|24
|19
|1
|4
|64
|25
|39
|45
|23
|14
|3
|6
|44
|26
|18
|45
|24
|13
|6
|5
|38
|21
|17
|41
|24
|11
|8
|5
|39
|29
|10
Tu parles très mal plus personne t adresse la parole ; on est pas sur le site pour s insulter entre nous, tu sais pas débattre sans insulter les gens ,
Certains aiment faire le buzz, et comme souvent " lorsqu'on sait, on ne parle pas, et lorsqu'on ne sait rien, on parle beaucoup"
C'est certain.
Euh , vraiment ? Tu crois ? 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Probablement un Zinzin 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|52
|22
|17
|1
|4
|42
|17
|25
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|45
|22
|14
|3
|5
|36
|20
|16
|40
|22
|12
|4
|6
|48
|29
|19
|34
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|4
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|31
|22
|9
|4
|9
|36
|29
|7
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|31
|22
|8
|7
|7
|29
|33
|-4
|30
|22
|8
|6
|8
|32
|26
|6
|29
|22
|8
|5
|9
|22
|27
|-5
|27
|22
|7
|6
|9
|29
|34
|-5
|26
|22
|6
|8
|8
|20
|27
|-7
|23
|22
|6
|5
|11
|27
|40
|-13
|22
|22
|5
|7
|10
|26
|39
|-13
|17
|22
|4
|5
|13
|17
|30
|-13
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|22
|3
|4
|15
|22
|49
|-27
