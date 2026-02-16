ICONSPORT_347157_0001

Esp : Le Barça tombe et laisse la tête au Real Madrid

Liga16 févr. , 23:01
parJérôme Capton
Le Barça a été battu (2-1) ce lundi soir dans le derby catalan contre Gérone, avec notamment un but de Thomas Lemar. Cette défaite du FC Barcelone, après un match très engagé et qui s'est terminé par l'expulsion de Roca (90e+10), permet au Real Madrid de reprendre les commandes de la Liga avec deux points d'avance sur le Barça.

La Liga

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Real Madrid
60241932531934
2
FC Barcelona
58241914642539
3
Villarreal
45231436442618
4
Atlético Madrid
45241365382117
5
Real Betis
41241185392910
0
Ligue 1

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
52221714421725
2
Paris Saint Germain
51221633491930
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40221246482919
5
LOSC Lille
3422104835314
6
Rennes
34229763435-1
7
Strasbourg
312294936297
8
Monaco
312294935341
9
Lorient
31228772933-4
10
Toulouse
302286832266
11
Angers SCO
29228592227-5
12
Brest
27227692934-5
13
Le Havre
26226882027-7
14
Nice
232265112740-13
15
Paris
222257102639-13
16
Auxerre
172245131730-13
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132234152249-27

