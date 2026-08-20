Festival de recrues annoncé à l'OL pour samedi

Festival de recrues annoncé à l'OL pour samedi

OL20 août , 19:30
parGuillaume Conte
4
Ajouter comme source préférée sur Google
Placé entre deux matchs de Ligue des Champions cruciaux pour l’avenir du club, le déplacement à Toulouse de samedi va permettre à Paulo Fonseca de faire sa première revue d’effectif.
Le pire était annoncé pour l’OL à Fenerbahçe, et finalement, les Lyonnais peuvent presque avoir des regrets d’avoir fait match nul 1-1 en Turquie. L’ensemble de stars du côté d’Istanbul n’a pas dérangé une formation lyonnaise qui commence à monter en puissance. L’enchainement des matchs permet à la formation de Paulo Fonseca de prendre ses marques, mais l’entraineur portugais va devoir casser cette dynamique pour faire souffler quelques joueurs ce week-end.

Openda, seule recrue vraiment en vue

Comme le révèle Le Progrès, le match sur le terrain du TFC ce samedi va provoquer un gros turnover qui va profiter aux recrues de l’été. A l’image de la rencontre en Turquie, les nouveaux venus n’ont pas encore trop pu se mettre en évidence à l’exception de Loïs Openda. Contre Toulouse, le public lyonnais va pouvoir découvrir, sur place ou devant sa télévision, les recrues de Matthieu Louis-Jean.

Lire aussi

OL : Un indésirable vendu 25 ME, l’espoir renaîtOL : Un indésirable vendu 25 ME, l’espoir renaît
OL : Louis-Jean tente un coup XXL en Premier LeagueOL : Louis-Jean tente un coup XXL en Premier League
En défense, Felix Bacher est attendu sachant que Ruben Kluivert a eu une petite gêne physique et n'a pas pu terminer le match en Turquie. Le latéral suisse arrivé du Milan AC Zachary Athekhame va avoir sa chance et faire souffler Ainsley Maitland-Niles. La défense sera remodelée puisque Mohamed Ouédraogo doit prendre du rythme et devrait donc prendre la place d’Abner. Mads Bidstrup va vivre sa première titularisation au coeur du jeu, tout comme Kaïl Boudache sur l'aile, afin de garder des jokers offensifs en cas de scénario compliqué au Stadium. A noter que Julien Duranville n’est pour le moment pas certain de bénéficier de ces changements, Fonseca n’ayant pas très envie de se passer de Malick Fofana, qui a des jambes de feu.
Articles Recommandés
Dembele
Ligue 1

TV : Rennes - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Cl Monaco Fait Le Boulot En Pologne
Monaco

CL : Monaco fait le boulot en Pologne

Fcgb La Vie Ou La Mort Les Girondins Sauront Vendredi
Bordeaux

FCGB : La vie ou la mort, les Girondins sauront vendredi

Ol Sulc Cest 25 Millions Deuros Ou Rien
OL

OL : Sulc, c'est 25 millions d'euros ou rien

Fil Info

20 août , 22:15
TV : Rennes - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
20 août , 21:53
CL : Monaco fait le boulot en Pologne
20 août , 21:30
FCGB : La vie ou la mort, les Girondins sauront vendredi
20 août , 21:00
OL : Sulc, c'est 25 millions d'euros ou rien
20 août , 20:30
TV : PSG, Lens, OL et OM, pourquoi ces abonnés sont chouchoutés par Ligue 1+
20 août , 20:00
L3 : Programme TV et résultats de la 3e journée
20 août , 20:00
OM : Le renseignement marseillais a encore frappé
20 août , 19:50
Officiel : Un nouveau départ à l’OM
20 août , 18:55
ECL : Gornik Zabrze - Monaco : les compos (20h sur Ligue 1+ 2)

Derniers commentaires

OL : Sulc, c'est 25 millions d'euros ou rien

Sulc est hors de forme, ça m'étonne qu'il parte pour 25m€.. même pour 15

PSG-Rennes : Paris risque une défaite sur tapis vert

T'a de la chance que ne soit pas dans des trous

CL : Monaco fait le boulot en Pologne

Ce fût dur et le goal average en a pris un coup c'est dommage mais Monaco devrait faire le boulot au retour.

OM : Le renseignement marseillais a encore frappé

Foot mercato. le media specialisé. OMG. ptdrrr. ion en est là!

OM : McCourt se désengage et reçoit un ultimatum

tkt tout le monde sait qui vous etes. des PARASITES. et tu crois qu a part DD qui est parti parce que vous etes des purs connards, tu crois franchement que qq un ecoute ce que tu dis. OMg. t es tellement drole et imbus de ta personne. comme ton ptin de gourou de merde

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading