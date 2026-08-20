Festival de recrues annoncé à l'OL pour samedi

Placé entre deux matchs de Ligue des Champions cruciaux pour l’avenir du club, le déplacement à Toulouse de samedi va permettre à Paulo Fonseca de faire sa première revue d’effectif.

Le pire était annoncé pour l’OL à Fenerbahçe, et finalement, les Lyonnais peuvent presque avoir des regrets d’avoir fait match nul 1-1 en Turquie. L’ensemble de stars du côté d’Istanbul n’a pas dérangé une formation lyonnaise qui commence à monter en puissance. L’enchainement des matchs permet à la formation de Paulo Fonseca de prendre ses marques, mais l’entraineur portugais va devoir casser cette dynamique pour faire souffler quelques joueurs ce week-end.

Openda, seule recrue vraiment en vue

Comme le révèle Le Progrès, le match sur le terrain du TFC ce samedi va provoquer un gros turnover qui va profiter aux recrues de l’été. A l’image de la rencontre en Turquie, les nouveaux venus n’ont pas encore trop pu se mettre en évidence à l’exception de Loïs Openda. Contre Toulouse, le public lyonnais va pouvoir découvrir, sur place ou devant sa télévision, les recrues de Matthieu Louis-Jean.

En défense, Felix Bacher est attendu sachant que Ruben Kluivert a eu une petite gêne physique et n'a pas pu terminer le match en Turquie. Le latéral suisse arrivé du Milan AC Zachary Athekhame va avoir sa chance et faire souffler Ainsley Maitland-Niles. La défense sera remodelée puisque Mohamed Ouédraogo doit prendre du rythme et devrait donc prendre la place d’Abner. Mads Bidstrup va vivre sa première titularisation au coeur du jeu, tout comme Kaïl Boudache sur l'aile, afin de garder des jokers offensifs en cas de scénario compliqué au Stadium. A noter que Julien Duranville n’est pour le moment pas certain de bénéficier de ces changements, Fonseca n’ayant pas très envie de se passer de Malick Fofana, qui a des jambes de feu.