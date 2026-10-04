Vente OM : Il supplie McCourt de tout annuler

Malgré la colère des supporters, la perspective d’une vente de l’Olympique de Marseille ne fait pas l’unanimité. L’ancien Marseillais Jean-Charles De Bono demande au propriétaire Frank McCourt de s’abstenir.

Frank McCourt ferait mieux de ne pas mettre les pieds au Vélodrome. Depuis le début de la saison, l’actionnaire de l’Olympique de Marseille a droit à des banderoles hostiles. De nombreux supporters agacés par l’affaiblissement de l’effectif réclament le départ de l’Américain via la vente du club phocéen. Ce n’est pourtant pas le souhait de Jean-Charles De Bono qui demande plutôt à l’homme d’affaires de redresser la barre avant de laisser la place.

« C’est bien de parler de départs. C’est bien, monsieur McCourt, de dire : "on veut vendre lui, on veut vendre lui, on veut vendre lui". Mais avec qui on va jouer ? Il y a du sportif à conserver quand même, c’est ça l’histoire, a rappelé le consultant de Football Club de Marseille. C’est bien de faire des économies, mais si tu envoies l’équipe en Ligue 2, ça va un peu trop loin quand même. C’est la catastrophe, c’est terrible. Il faudrait qu’il ait dans le coin de sa tête que l’Olympique de Marseille est dans la merde et qu’un peuple entier, une ville et des supporters partout adorent ce club-là. Ils veulent le voir avec une vraie équipe, avec un actionnaire principal qui participe et qui soit présent. »

Vendre, c'est bien, mais pas nous laisser ici - Jean-Charles De Bono

« A un moment donné, il faut qu’il soit là pour taper sur la table, aider ses dirigeants, aider ses joueurs et faire fonctionner ce club-là. Mais aujourd’hui, cet homme-là, j’ai l’impression qu’on l’a perdu dans la nature, s’est plaint l’ancien Marseillais. S’il veut faire du business, qu’il le fasse ailleurs, dans les sociétés qu’il a, très bien. Je suis heureux pour lui. Maintenant, je ne veux pas qu’il nous laisse dans la merde, nous. Vendre, c’est bien, mais pas nous laisser ici. » A priori, Frank McCourt n’a pas intérêt à vendre l’Olympique de Marseille dans cet état.