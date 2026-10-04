OM : La Juventus confirme une offre XXL pour Hojbjerg

OM : La Juventus confirme une offre XXL pour Hojbjerg

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parJérôme Capton
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Décidée à se renforcer pour s'assurer une place en Ligue des champions en fin de saison, la Juventus souhaite faire venir Pierre-Emile Hojbjerg. La presse italienne confirme que le club italien veut mettre le paquet pour recruter le joueur danois de l'OM.
Plus gros salaire de l'Olympique de Marseille, puisqu'il touche 500.000 euros par mois, Pierre-Emile Hojbjerg avait provoqué la fureur de Frank McCourt en refusant au dernier moment de rejoindre Newcastle avec qui un accord avait été trouvé cet été. Résultat, malgré des performances qui ne sont pas à la hauteur de l'investissement financier fait par l'OM, l'ancien joueur de Tottenham est toujours dans l'effectif marseillais. Cependant, cela pourrait changer lors du prochain mercato d'hiver. Tout comme l'été dernier, le nom de Pierre-Emile Hojbjerg est cité en Italie et plus précisément de la Juventus. Ce dimanche, Niccolo Ceccarini, journaliste pour TMW confirme que du côté de Turin on se prépare pour faire signer le milieu de terrain marseillais.

Hojbjerg, priorité de la Juventus

Seulement sixième de Serie A la saison passée, la Juventus ne s'est pas qualifiée pour la Ligue des champions, et cela exaspère John Elkan, le propriétaire du club italien. Actuellement dixième de Serie A, mais à seulement trois points du leader, l'AS Rome, la Juve veut s'assurer une place en C1 en fin de saison. Et la signature de Pierre-Emile Hojbjerg est donc vue comme une priorité lors du prochain mercato d'hiver. « L'objectif de la Juventus est de renforcer son effectif. Une qualification pour la Ligue des Champions est cruciale. Un besoin essentiel se fait sentir au milieu de terrain, où un joueur capable d'imposer le rythme du jeu fait défaut. L'une de leurs cibles prioritaires est redevenue Pierre-Emile Hojbjerg. Il n'est pas intransférable pour Marseille, mais il est clair que son arrivée en cours de saison nécessitera une offre de grande qualité », annonce Niccolo Ceccarini ce dimanche.

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Cet été, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi avaient accepté l'offre de 14 millions d'euros transmise par Newcastle avant que le joueur danois la refuse. Lié jusqu'en 2028 avec l'Olympique de Marseille, Pierre-Emile Hojbjerg ne sera pas vendu à ce tarif s'il doit partir en janvier prochain, mais au moins l'OM va se libérer d'un salaire colossal. En partant au mercato d'hiver, l'international danois permettra au club de McCourt d'économiser 3ME rien que pour cette saison. De quoi être évidemment à l'écoute de l'offre de la Juventus.
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