Didier Deschamps : La Ligue 1 dans ses premières options

Didier Deschamps : La Ligue 1 dans ses premières options

Ligue 1
parEric Bethsy
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Libre depuis la fin du Mondial 2026, Didier Deschamps attend de connaître sa prochaine destination. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France ne devrait pas manquer d’options pour la suite de sa carrière. Et d’après les pronostics, la Ligue 1 a des chances de l’attirer.
Désormais simple supporter des Bleus, Didier Deschamps doit moyennement apprécier toute cette ferveur autour de Zinédine Zidane. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a été la cible de critiques durant de nombreuses années, tandis que son successeur a droit à un énorme enthousiasme en raison de sa popularité.
Quoi qu’il en soit, l’entraîneur libre depuis la fin de la Coupe du monde 2026 n’a sans doute pas prévu de vider son sac auprès des médias. Le Bayonnais a sûrement d’autres priorités, à commencer par son avenir. En attendant un éventuel hommage de la Fédération Française de Football annoncé en 2027, Didier Deschamps ne devrait pas manquer de sollicitations. Sa philosophie de jeu n’est pas forcément la plus séduisante. Il n’empêche que son palmarès et sa culture de la gagne ne peuvent qu’attirer les dirigeants de clubs ou de sélections.
On a notamment évoqué des approches en provenance d’Arabie Saoudite ces derniers mois, sans succès pour le moment. Il est bien difficile de prédire quelle sera sa prochaine aventure. Ce sont donc les parieurs qui se lancent dans l’exercice. D’après les cotes des bookmakers britanniques relayées par Sportune, le scénario le plus probable, coté 2,25, verrait Didier Deschamps rester dans l’ombre jusqu’en fin de saison.

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Vient ensuite l’hypothèse d’un exil en Arabie Saoudite avec une cote à 3,5, puis un éventuel retour en Ligue 1, et plus précisément au Paris Saint-Germain (5) et à l’Olympique de Marseille (7), tandis que l’AS Monaco est coté à 11. Les parieurs l’imaginent aussi chez un autre de ses anciens clubs, à savoir la Juventus Turin (10), ou aux commandes de la sélection italienne pour la même cote. Enfin, parmi les idées les plus folles sont également cités le Real Madrid de Kylian Mbappé (16), le Brésil (20), le Portugal (25) et même l’Argentine, coté à 40.
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Derniers commentaires

Didier Deschamps : La Ligue 1 dans ses premières options

Pitié pas à Paris ou au PFC alors 😅🙏

Vente OM : Il supplie McCourt de tout annuler

Les supporters s’imaginent propriétaires du club hors c’est mc court qui a mis 700 M dans le club! Et le soucis c’est que la moitié ne paie pas l’entrée avec des passages de pote des potes donc un manque à gagner pour le club ce qui fait boule de neige pour la trésorerie ! Alors oui c’est beau que le stade soit plein mais à quel prix pour la survie du club!!! Sinon il y a la solution d’ouvrir une cagnotte litchis pour acheter le club entre supporters 🤭

OL : Le retour d’Endrick, c'est pour maintenant

Le problème qui se pose c'est qu'actuellement, à droite, on a un Nuamah qui est plutôt pas mal et un Bouddache qui représente l'avenir. Le seul poste qu'on pourrait lui proposer c'est un poste d'attaquant Mais ça mettrait en difficulté Openda, sauf si on repassait en 4 4 2 ou en 3 5 2, mais en 3 5 2, on n'a pas réellement de piston à gche et en 4 4 2, pas certain que ce soit adapté à nos milieux actuels Ou alors en restant dans un 4 3 3 ou 4 2 3 1 et on ferait tourner, avec la répétition des matchs, maís Endrick serait il intéressé de revenir sans un statut de titulaire indiscutable ??? Pas certain !

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C'est le propriétaire, il fait ce qu'il veut, un businessman reste un businessman, il a injecté 700m, c'est pas mal. Si les supporters pensent faire mieux, lancez une cagnotte et rachetez le club. Il fut un temps, dans les années 70, où on nous a demandé de participer financièrement au lancement du club du PSG, je l'ai fait, j'y ai largement participé financièrement, jusqu'à son passage Qatari, (depuis, je ne connais plus ce club) , certes, pour l'OM, ce n'est pas tout à fait pareil, mais lancez une cagnotte si vous aimez votre club.

Le classement tombe, l’OM a le meilleur gardien de L1

Non non 😉

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
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2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
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Rennes
10531189-1
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Paris Saint Germain
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Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
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Toulouse
5512279-2
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Nice
5512236-3
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45113990
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Troyes
45113411-7
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O. Marseille
3510478-1
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Le Havre
2502347-3

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