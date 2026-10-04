Didier Deschamps : La Ligue 1 dans ses premières options

Libre depuis la fin du Mondial 2026, Didier Deschamps attend de connaître sa prochaine destination. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France ne devrait pas manquer d’options pour la suite de sa carrière. Et d’après les pronostics, la Ligue 1 a des chances de l’attirer.

Désormais simple supporter des Bleus, Didier Deschamps doit moyennement apprécier toute cette ferveur autour de Zinédine Zidane. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a été la cible de critiques durant de nombreuses années, tandis que son successeur a droit à un énorme enthousiasme en raison de sa popularité.

Quoi qu’il en soit, l’entraîneur libre depuis la fin de la Coupe du monde 2026 n’a sans doute pas prévu de vider son sac auprès des médias. Le Bayonnais a sûrement d’autres priorités, à commencer par son avenir. En attendant un éventuel hommage de la Fédération Française de Football annoncé en 2027, Didier Deschamps ne devrait pas manquer de sollicitations. Sa philosophie de jeu n’est pas forcément la plus séduisante. Il n’empêche que son palmarès et sa culture de la gagne ne peuvent qu’attirer les dirigeants de clubs ou de sélections.

On a notamment évoqué des approches en provenance d’Arabie Saoudite ces derniers mois, sans succès pour le moment. Il est bien difficile de prédire quelle sera sa prochaine aventure. Ce sont donc les parieurs qui se lancent dans l’exercice. D’après les cotes des bookmakers britanniques relayées par Sportune, le scénario le plus probable, coté 2,25, verrait Didier Deschamps rester dans l’ombre jusqu’en fin de saison.