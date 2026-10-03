Ligue des Nations

LdN : Programme TV et résultats des matchs du dimanche 4 octobre

Ligue des Nations
parAlexis Rose
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4e journée de la Ligue des Nations :
Dimanche 4 octobre
Ligue A :
20h45 : Grèce - Allemagne (sur L'Equipe Live Foot)
Pays de Galles - Danemark (sur L'Equipe Live Foot)
Pays-Bas - Serbie (sur L'Equipe Live Foot)
Portugal - Norvège (sur L'Equipe Live Foot)
Ligue B :
18h00 : Kosovo - Autriche (sur L'Equipe Live Foot)
20h45 : Irlande - Israël (sur L'Equipe Live Foot)
Ligue D :
15h00 : Azerbaïdjan - Lituanie
18h00 : Malte - Andorre
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L'Espagne s'impose et distance l'Angleterre

Très belle équipe , quels que soit les joueurs. Ils sont difficile à battre ces Espagnols

Fabian Ruiz rentre d'urgence à Paris, c'est pour une bonne raison

J'adore ce joueur , complètement invisible mais gros travailleur , champion du monde , 2 champion's league , 52 matchs avec son équipe nationale sans en perdre un seul. Et personne ne parle de lui pour moi cette année le balon d'or je lui donne.

OL : Formé à Lyon, il brille désormais à la Sorbonne

Il y a des jeunes comme ça sportifs mais la tête bien faite Gwendal Degorce est parti lui aussi à l'université aux USA bonne continuation à eux

PSG : Donnamrumma poignarde Mbappé dans le dos

Tu entends seulement ce que tu veux entendre... car les médias et beaucoup sur les réseaux sociaux demandaient dès le début à Zinedine Zidane de remplacer Kylian Mbappé par Ousmane Dembélé. Même lorsque Kylian Mbappé s'est blessé, les médias et beaucoup d'imbéciles sur les réseaux sociaux étaient enfin soulagés que Kylian Mbappé ne soit plus là afin de permettre à Ousmane Dembélé de prouver sur le terrain que Kylian Mbappé était plus une gêne qu'autre chose pour l'Equipe de France. ^^ Mais la vérité a fini par exploser à la gueule de tous ces médias et crétins des réseaux sociaux qui avaient de fausses certitudes et des idées bien arrêtées. L'assourdissant silence qui en résulte en est une preuve flagrante. Tu verras que tout va rentrer dans l'ordre quand Kylian Mbappé reviendra en Equipe de France. ^^

3ME pour sauver sa peau après avoir dénoncé Man City, il est terrifié

J'espère que les révélations de Rui Pinto vont entrainer des enquêtes sérieuses sur plusieurs clubs, dont le PSG.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

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