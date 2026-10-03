LdN : Programme TV et résultats des matchs du dimanche 4 octobre

PSG : Donnamrumma poignarde Mbappé dans le dos

Tu entends seulement ce que tu veux entendre... car les médias et beaucoup sur les réseaux sociaux demandaient dès le début à Zinedine Zidane de remplacer Kylian Mbappé par Ousmane Dembélé. Même lorsque Kylian Mbappé s'est blessé, les médias et beaucoup d'imbéciles sur les réseaux sociaux étaient enfin soulagés que Kylian Mbappé ne soit plus là afin de permettre à Ousmane Dembélé de prouver sur le terrain que Kylian Mbappé était plus une gêne qu'autre chose pour l'Equipe de France. ^^ Mais la vérité a fini par exploser à la gueule de tous ces médias et crétins des réseaux sociaux qui avaient de fausses certitudes et des idées bien arrêtées. L'assourdissant silence qui en résulte en est une preuve flagrante. Tu verras que tout va rentrer dans l'ordre quand Kylian Mbappé reviendra en Equipe de France. ^^