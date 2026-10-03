LdN : Programme TV et résultats des matchs du dimanche 4 octobre

Très belle équipe , quels que soit les joueurs. Ils sont difficile à battre ces Espagnols
J'adore ce joueur , complètement invisible mais gros travailleur , champion du monde , 2 champion's league , 52 matchs avec son équipe nationale sans en perdre un seul. Et personne ne parle de lui pour moi cette année le balon d'or je lui donne.
Il y a des jeunes comme ça sportifs mais la tête bien faite Gwendal Degorce est parti lui aussi à l'université aux USA bonne continuation à eux
Tu entends seulement ce que tu veux entendre... car les médias et beaucoup sur les réseaux sociaux demandaient dès le début à Zinedine Zidane de remplacer Kylian Mbappé par Ousmane Dembélé. Même lorsque Kylian Mbappé s'est blessé, les médias et beaucoup d'imbéciles sur les réseaux sociaux étaient enfin soulagés que Kylian Mbappé ne soit plus là afin de permettre à Ousmane Dembélé de prouver sur le terrain que Kylian Mbappé était plus une gêne qu'autre chose pour l'Equipe de France. ^^ Mais la vérité a fini par exploser à la gueule de tous ces médias et crétins des réseaux sociaux qui avaient de fausses certitudes et des idées bien arrêtées. L'assourdissant silence qui en résulte en est une preuve flagrante. Tu verras que tout va rentrer dans l'ordre quand Kylian Mbappé reviendra en Equipe de France. ^^
J'espère que les révélations de Rui Pinto vont entrainer des enquêtes sérieuses sur plusieurs clubs, dont le PSG.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
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|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
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|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
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|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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