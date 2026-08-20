OL : Un indésirable vendu 25 ME, l’espoir renaît

Poussé vers la sortie en début de mercato, Tanner Tessmann n’a pas encore trouvé preneur. Mais la bonne performance de l’international américain contre Fenerbahçe pourrait aider l’OL à le vendre au prix fort.

Lyonnais depuis août 2024, après un transfert en provenance de Venise pour 6 millions d’euros, Tanner Tessmann a soufflé le chaud et le froid à l’OL. Le milieu de terrain américain de 24 ans a réalisé une belle première partie de saison l’an passé, avant de rentrer dans le rang puis de terminer le championnat sur le banc. Paulo Fonseca apprécie son impact à la récupération, moins ses qualités techniques limitées qui ne lui permettent pas de s’intégrer pleinement dans le plan de jeu du coach portugais.

Tessmann a la cote en Angleterre

En début de mercato, l’Olympique Lyonnais a ainsi placé Tanner Tessmann sur la liste des joueurs transférables. Apprécié en Italie et en Premier League, l’Américain a eu des touches, mais aucune offre ferme. L’OL ne doit pas désespérer pour autant car selon L’Equipe, la très belle prestation de Tessmann contre Fenerbahçe lors du barrage aller de Ligue des Champions peut jouer en la faveur de Lyon dans l’optique d’une éventuelle vente d’ici le 1er septembre.

« Celui qui est sous contrat jusqu'en 2029 a eu des touches avec des clubs de Premier League (Brentford, Ispwich) car ses datas athlétiques sont bonnes et remarquées par les cellules de recrutement, qui y prêtent beaucoup d’attention » écrit le quotidien national, qui précise que l’OL n’est pas pleinement satisfait de son joueur américain et ne le retiendra pas en cas de belle offre d’ici la fin du mercato.

Hors de question pour autant de brader un élément encore sous contrat jusqu’en 2029. Matthieu Louis-Jean souhaite récupérer entre 20 et 25 millions d’euros en cas de transfert de Tanner Tessmann cet été. Un prix logique au vu de l’âge du joueur et de son marché en Premier League. Il ne reste plus qu’à voir si un club anglais passera à l’offensive.