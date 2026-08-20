OL : Un indésirable vendu 25 ME, l’espoir renaît

La saison risque d’être un supplice
Faut pas trop abuser sur les prêt ! Ou alors des joueurs confirmés en relance comme Openda... Mais a moins qu'y ait une option d'achat interressante, jvois pas l'intérêt d'un prêt pour un jeune en devenir
Soit patient frérot ! Si l'équipe est huilé, l'un joue pour l'autre, ça peut révéler des profils! Après quelques mois on pourra faire le point...
Je pense que akliouche peut etre très intéressant dans le rôle de relayeur !!!!
Sauf qu il faut etre dans le top 3 ...meme 4 c est chaud .
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Kevin Diaz salue la match de Tessmann : "Je trouve que les gens sont souvent durs avec lui, ce soir je le trouve encore bon." #RMCLive