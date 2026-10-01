Ligue 3

L3 : Programme TV et résultats de la 9e journée

Ligue 3
parAlexis Rose
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9e journée de Ligue 3 :
Jeudi 1er octobre
20h45 : Bastia - Orléans (sur Ligue 1+)
Samedi 3 octobre
20h45 : La Roche-sur-Yon - Aubagne (sur Ligue 1+ 5)
Rouen - Bourg-en-Bresse (sur Ligue 1+ 3)
Fleury - Caen (sur Ligue 1+ 4)
Concarneau - Paris 13 Atletico (sur Ligue 1+ 2)
Versailles - Valenciennes (sur Ligue 1+ 7)
Amiens - Villefranche Beaujolais (sur Ligue 1+ 8)
Cannes - QRM (sur Ligue 1+ 9)
Le Puy-en-Velay - Thionville Lusitanos (sur Ligue 1+ 6)

Ligue 3

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1La Roche logo
La Roche
1885301275
2Rouen logo
Rouen
17852115510
3Caen logo
Caen
1585031596
4Concarneau logo
Concarneau
1383411073
5Versailles logo
Versailles
13841312120
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Dembélé Ballon d’Or, le PSG a rencontré les jurés

Derrière lui ???? Yamal rodri non ils sont devant ...et krava très loin devant ... m bappe c est pas benzema au réal.....

Pierre Sage a très envie de piocher à l’OL au mercato

Va lire le rapport de Mediapart !!!! PSG a fait la même chose que city… préparez vous !!!! Ton club gagne des titres par la corruption !

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Ils peuvent se rapprocher de McCourt.😊

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Dommage pour votre clavier Bon vous pouvez toujours régler votre problème en vous faisant adopter là où l'herbe vous semble plus verte.

Canal+ a perdu 200 millions d’euros ce jeudi

Il y a changement de taxes et ceux qui sont abonnés à Canal ou à Ligue 1+ pourraient se desengager de leur contrat. Je ne vois pas d'autre solutions. Si le prix augmente les abonnés n'en sont pas responsables.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

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