L'OL n'a pas perdu 7,5ME en recrutant ce joueur

L'OL n'a pas perdu 7,5ME en recrutant ce joueur

OL
parClaude Dautel
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Arrivé de Brondby à l'OL lors du dernier mercato d'hiver pour 7,5 millions d'euros, Noah Nartey peine à se faire une place dans le onze de Paulo Fonseca. Mais Lyon ne doit surtout pas regretter d'avoir recruté l'international Espoirs danois.
Avec 188 minutes jouées toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Noah Nartey n'est clairement pas un premier choix pour l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, même si Paulo Fonseca vante les mérites du milieu de terrain de 20 ans. En concurrence avec Mads Bidstrup, mais aussi avec Corentin Tolisso, Noah Nartey sait qu'il devra hausser son niveau s'il souhaite avoir plus de temps de jeu à l'OL. Cependant, tout espoir n'est pas perdu pour le jeune Danois, qui sait que son entraîneur et ses coéquipières lui font confiance. Et sur le site Olympique et Lyonnais, Philippe Violeau, l'ancien milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais avoue que ce genre de profil est très utile pour le club de Michele Kang.

L'OL a besoin d'un joueur comme Nartey

Se confiant à nos confrères lyonnais, Philippe Violeau est très optimiste concernant Noah Nartey. « Il peut être amené à apporter en cours de partie des solutions intéressantes. L'avoir dans son effectif, c'est une bonne chose. faut du temps de jeu pour prouver de quoi on est capable. Mais la saison est longue donc il aura de quoi se montrer. Je pense qu'il ne doit pas s'inquiéter là-dessus. Il pourra alors démontrer tout son potentiel », explique celui qui a disputé 269 matchs sous le maillot de l'Olympique Lyonnais et sait donc de quoi il parle.
En effet, avec des semaines à trois matchs, qualification pour l'Europa League oblige, Paulo Fonseca va devoir faire tourner son effectif. Et dans ce cadre, le milieu de terrain danois aura obligatoirement plus de temps de jeu. A lui de prouver à cette occasion qu'il mérite d'en avoir encore plus en concurrençant ses coéquipiers.
N. Teye Nartey

N. Teye Nartey

DenmarkDanemark Âge 20 Milieu

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Pitié pas à Paris ou au PFC alors 😅🙏

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Les supporters s’imaginent propriétaires du club hors c’est mc court qui a mis 700 M dans le club! Et le soucis c’est que la moitié ne paie pas l’entrée avec des passages de pote des potes donc un manque à gagner pour le club ce qui fait boule de neige pour la trésorerie ! Alors oui c’est beau que le stade soit plein mais à quel prix pour la survie du club!!! Sinon il y a la solution d’ouvrir une cagnotte litchis pour acheter le club entre supporters 🤭

OL : Le retour d’Endrick, c'est pour maintenant

Le problème qui se pose c'est qu'actuellement, à droite, on a un Nuamah qui est plutôt pas mal et un Bouddache qui représente l'avenir. Le seul poste qu'on pourrait lui proposer c'est un poste d'attaquant Mais ça mettrait en difficulté Openda, sauf si on repassait en 4 4 2 ou en 3 5 2, mais en 3 5 2, on n'a pas réellement de piston à gche et en 4 4 2, pas certain que ce soit adapté à nos milieux actuels Ou alors en restant dans un 4 3 3 ou 4 2 3 1 et on ferait tourner, avec la répétition des matchs, maís Endrick serait il intéressé de revenir sans un statut de titulaire indiscutable ??? Pas certain !

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C'est le propriétaire, il fait ce qu'il veut, un businessman reste un businessman, il a injecté 700m, c'est pas mal. Si les supporters pensent faire mieux, lancez une cagnotte et rachetez le club. Il fut un temps, dans les années 70, où on nous a demandé de participer financièrement au lancement du club du PSG, je l'ai fait, j'y ai largement participé financièrement, jusqu'à son passage Qatari, (depuis, je ne connais plus ce club) , certes, pour l'OM, ce n'est pas tout à fait pareil, mais lancez une cagnotte si vous aimez votre club.

Le classement tombe, l’OM a le meilleur gardien de L1

Non non 😉

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