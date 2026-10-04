L'OL n'a pas perdu 7,5ME en recrutant ce joueur

Arrivé de Brondby à l'OL lors du dernier mercato d'hiver pour 7,5 millions d'euros, Noah Nartey peine à se faire une place dans le onze de Paulo Fonseca. Mais Lyon ne doit surtout pas regretter d'avoir recruté l'international Espoirs danois.

Avec 188 minutes jouées toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Noah Nartey n'est clairement pas un premier choix pour l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, même si Paulo Fonseca vante les mérites du milieu de terrain de 20 ans. En concurrence avec Mads Bidstrup, mais aussi avec Corentin Tolisso, Noah Nartey sait qu'il devra hausser son niveau s'il souhaite avoir plus de temps de jeu à l'OL. Cependant, tout espoir n'est pas perdu pour le jeune Danois, qui sait que son entraîneur et ses coéquipières lui font confiance. Et sur le site Olympique et Lyonnais , Philippe Violeau, l'ancien milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais avoue que ce genre de profil est très utile pour le club de Michele Kang.

L'OL a besoin d'un joueur comme Nartey

Se confiant à nos confrères lyonnais, Philippe Violeau est très optimiste concernant Noah Nartey. « Il peut être amené à apporter en cours de partie des solutions intéressantes. L'avoir dans son effectif, c'est une bonne chose. faut du temps de jeu pour prouver de quoi on est capable. Mais la saison est longue donc il aura de quoi se montrer. Je pense qu'il ne doit pas s'inquiéter là-dessus. Il pourra alors démontrer tout son potentiel », explique celui qui a disputé 269 matchs sous le maillot de l'Olympique Lyonnais et sait donc de quoi il parle.

En effet, avec des semaines à trois matchs, qualification pour l'Europa League oblige, Paulo Fonseca va devoir faire tourner son effectif. Et dans ce cadre, le milieu de terrain danois aura obligatoirement plus de temps de jeu. A lui de prouver à cette occasion qu'il mérite d'en avoir encore plus en concurrençant ses coéquipiers.