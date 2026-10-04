Dembélé comparé à un « Michael Jackson qui ne brille pas »

Dembélé comparé à un « Michael Jackson qui ne brille pas »

Equipe de France
parClaude Dautel
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Ousmane Dembélé ne s'est pas particulièrement mis en valeur vendredi soir contre l'Italie et forcément cela lui revient comme un boomerang en l'absence de Kylian Mbappé. Certains consultants ne masquent pas leur déception.
Zinedine Zidane apprécie le Ballon d'Or 2025 et ne le masque pas. Après le nul contre l'Italie, au moment où le joueur du Paris Saint-Germain faisait face à de vives critiques, le sélectionneur de l'équipe de France a tenu à dire tout le bien qu'il pensait d'Ousmane Dembélé, même s'il a montré un petit signe d'agacement a été noté lorsqu'une comparaison entre le Dembélé du PSG et celui des Bleus a été faite. « Ça veut dire quoi ? Au PSG il est bon, et ici, quoi ? Je l'ai trouvé bon sur les deux matches qu'il a débutés. Je suis content de ce qu'il fait sur le terrain car il bouge beaucoup, il sort souvent de sa position et c'est ce qui m'intéresse. On regarde souvent les buts, mais je vois les choses autrement », a lancé Zizou. Mais tout le monde n'est pas d'accord, et c'est le cas d'Elton Mokolo, le membre de l'After sur RMC et du WFC.

Dembélé déçoit avec la France

Revenant sur les récentes prestations d'Ousmane Dembélé avec l'équipe de France, Elton Mokolo s'est lancé dans une comparaison assez originale. « Ousmane Dembélé depuis le 22 septembre 2025 et son Ballon d’Or, il ne peut pas être un joueur ordinaire. Désormais Dembélé c’est Michael Jackson dans Billie Jean ! À chaque fois qu'il arrive, il doit briller. Elle est là sa réalité. Sauf que là, c'est pas un joueur qui brille et en plus, dans le casting des joueurs de l'équipe de France, il apparaît pas en acteur principal. Et ça, c'est problématique. Un Ballon d'or anonyme, ça ne marche pas », explique le consultant de RMC.

Lire aussi

EdF : L’Italie présente ses excuses à ZidaneEdF : L’Italie présente ses excuses à Zidane
Face à ces critiques, on verra ce que Zinedine Zidane décidera pour le dernier match de cette série de quatre rencontres, lundi soir contre la Belgique au Stade France. Si le successeur de Didier Deschamps titularise une nouvelle fois l'attaquant du PSG, alors on aura la confirmation que Zizou est totalement imperméable à ce qui se dit sur ses choix.
Articles Recommandés
France Michael Olise Naime Pas Le Show Cherki
Equipe de France

France : Michael Olise n'aime pas le show Cherki

Om Soprano Mise Tout Sur Bruno Genesio
OM

OM : Soprano mise tout sur Bruno Genesio

Cristiano Ronaldo Sa Femme Derape Contre Jorgejesus
Foot Europeen

Cristiano Ronaldo, sa femme dérape contre Jorge Jesus

Om La Juventus Confirme Une Offre Xxl Pour Hojbjerg
OM

OM : La Juventus confirme une offre XXL pour Hojbjerg

Fil Info

France : Michael Olise n'aime pas le show Cherki
OM : Soprano mise tout sur Bruno Genesio
Cristiano Ronaldo, sa femme dérape contre Jorge Jesus
OM : La Juventus confirme une offre XXL pour Hojbjerg
Didier Deschamps : La Ligue 1 dans ses premières options
L'OL n'a pas perdu 7,5ME en recrutant ce joueur
Vente OM : Il supplie McCourt de tout annuler
Le PSG tenté par Cherki en cas de relégation de Man City
LdN : Programme TV et résultats des matchs du dimanche 4 octobre

Derniers commentaires

Dembélé trahit la France, Acherchour l'envoie sur le banc

Ils pourraient sans doute aussi aller sur le banc ...

Dembélé trahit la France, Acherchour l'envoie sur le banc

C’est pas l’attaque le pb c’est le MILIEU incapable de gerer et orienter le jeu.

OM : Soprano mise tout sur Bruno Genesio

il va chanter le Bruno ?

EdF : L’Italie présente ses excuses à Zidane

Un peu ironique mais elegant et juste

Le PSG tenté par Cherki en cas de relégation de Man City

Aucun des 2 ...

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading