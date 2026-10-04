Dembélé comparé à un « Michael Jackson qui ne brille pas »

Ousmane Dembélé ne s'est pas particulièrement mis en valeur vendredi soir contre l'Italie et forcément cela lui revient comme un boomerang en l'absence de Kylian Mbappé. Certains consultants ne masquent pas leur déception.

Ça veut dire quoi ? Au PSG il est bon, et ici, quoi ? Je l'ai trouvé bon sur les deux matches qu'il a débutés. Je suis content de ce qu'il fait sur le terrain car il bouge beaucoup, il sort souvent de sa position et c'est ce qui m'intéresse. On regarde souvent les buts, mais je vois les choses autrement », a lancé Zizou. Mais tout le monde n'est pas d'accord, et c'est le cas d'Elton Mokolo, le membre de l'After sur RMC et du WFC. Zinedine Zidane apprécie le Ballon d'Or 2025 et ne le masque pas. Après le nul contre l'Italie, au moment où le joueur du Paris Saint-Germain faisait face à de vives critiques, le sélectionneur de l'équipe de France a tenu à dire tout le bien qu'il pensait d'Ousmane Dembélé, même s'il a montré un petit signe d'agacement a été noté lorsqu'une comparaison entre le Dembélé du PSG et celui des Bleus a été faite. «», a lancé Zizou. Mais tout le monde n'est pas d'accord, et c'est le cas d'Elton Mokolo, le membre de l'After sur RMC et du WFC.

Dembélé déçoit avec la France

Revenant sur les récentes prestations d'Ousmane Dembélé avec l'équipe de France, Elton Mokolo s'est lancé dans une comparaison assez originale. « Ousmane Dembélé depuis le 22 septembre 2025 et son Ballon d’Or, il ne peut pas être un joueur ordinaire. Désormais Dembélé c’est Michael Jackson dans Billie Jean ! À chaque fois qu'il arrive, il doit briller. Elle est là sa réalité. Sauf que là, c'est pas un joueur qui brille et en plus, dans le casting des joueurs de l'équipe de France, il apparaît pas en acteur principal. Et ça, c'est problématique. Un Ballon d'or anonyme, ça ne marche pas », explique le consultant de RMC.

Face à ces critiques, on verra ce que Zinedine Zidane décidera pour le dernier match de cette série de quatre rencontres, lundi soir contre la Belgique au Stade France. Si le successeur de Didier Deschamps titularise une nouvelle fois l'attaquant du PSG, alors on aura la confirmation que Zizou est totalement imperméable à ce qui se dit sur ses choix.