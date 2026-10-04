Le PSG tenté par Cherki en cas de relégation de Man City
Rayan Cherki vainqueur de la Cup

Le PSG tenté par Cherki en cas de relégation de Man City

PSG
parClaude Dautel
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De nombreux clubs sont attentifs à la situation de Manchester City qui est sous la menace de lourdes sanctions. Le cas de Rayan Cherki est au coeur de nombreuses rumeurs et notamment d'un intérêt très vif du PSG.
Le Paris Saint-Germain a déjà tenté de faire signer Rayan Cherki lorsqu'il était à Lyon. Mais après un long feuilleton, ce dernier avait ensuite décidé d'accepter l'offre du Borussia Dortmund, avant de signer six mois plus tard à Manchester City. Sous les ordres de Pep Guardiola, Cherki a pris une nouvelle dimension, ce qui lui a permis de rejoindre l'équipe de France pour disputer le Mondial. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes pour celui dont Zinedine Zidane vante les mérites, sauf que son club actuel risque de prendre une très lourde sanction, l'hypothèse d'une relégation et de lourdes amendes étant envisagée. De quoi inciter Rayan Cherki et d'autres stars de City d'aller voir ailleurs. Et ce dimanche, Ekrem Konur, spécialiste du mercato fait le point sur ce dossier.

Man City en danger, Cherki bientôt sur le marché ?

Selon lui, en haut de la liste des clubs qui souhaitent faire venir Rayan Cherki, il y a Chelsea. Les Blues suivaient déjà le joueur français de 23 ans lorsqu'il évoluait à l'Olympique Lyonnais et ils pensent avoir des arguments pour le convaincre de venir en cas de fiasco du côté de Manchester City. Cependant, le club londonien n'est pas tout seul à avoir la même idée. Et Ekrem Konur confirme que Liverpool, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont prêts à bondir si la situation de City permet d'envisager un départ rapide de Rayan Cherki. Car clairement, personne n'envisage de voir le natif de Lyon passer une saison en Championship compte tenu de son énorme talent.
Pour le PSG, qui n'avait guère apprécié l'attitude des représentants de Rayan Cherki lors des précédentes négociations, cela peut permettre de boucler la boucle. Luis Enrique adore ce genre de profil, d'autant que le milieu offensif tricolore n'a que 23 ans et colle parfaitement avec les critères actuels des doubles champions d'Europe. Reste cependant à savoir si Cherki sera tenté par un retour en Ligue 1, lui qui apprécie les joies de la Premier League. En attendant, tout le monde attend désormais avec impatience ce qui va être décidé contre Manchester City en appel.
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Derniers commentaires

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Les supporters s’imaginent propriétaires du club hors c’est mc court qui a mis 700 M dans le club! Et le soucis c’est que la moitié ne paie pas l’entrée avec des passages de pote des potes donc un manque à gagner pour le club ce qui fait boule de neige pour la trésorerie ! Alors oui c’est beau que le stade soit plein mais à quel prix pour la survie du club!!! Sinon il y a la solution d’ouvrir une cagnotte litchis pour acheter le club entre supporters 🤭

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Le problème qui se pose c'est qu'actuellement, à droite, on a un Nuamah qui est plutôt pas mal et un Bouddache qui représente l'avenir. Le seul poste qu'on pourrait lui proposer c'est un poste d'attaquant Mais ça mettrait en difficulté Openda, sauf si on repassait en 4 4 2 ou en 3 5 2, mais en 3 5 2, on n'a pas réellement de piston à gche et en 4 4 2, pas certain que ce soit adapté à nos milieux actuels Ou alors en restant dans un 4 3 3 ou 4 2 3 1 et on ferait tourner, avec la répétition des matchs, maís Endrick serait il intéressé de revenir sans un statut de titulaire indiscutable ??? Pas certain !

Vente OM : Il supplie McCourt de tout annuler

C'est le propriétaire, il fait ce qu'il veut, un businessman reste un businessman, il a injecté 700m, c'est pas mal. Si les supporters pensent faire mieux, lancez une cagnotte et rachetez le club. Il fut un temps, dans les années 70, où on nous a demandé de participer financièrement au lancement du club du PSG, je l'ai fait, j'y ai largement participé financièrement, jusqu'à son passage Qatari, (depuis, je ne connais plus ce club) , certes, pour l'OM, ce n'est pas tout à fait pareil, mais lancez une cagnotte si vous aimez votre club.

Le classement tombe, l’OM a le meilleur gardien de L1

Non non 😉

Le PSG tenté par Cherki en cas de relégation de Man City

Il y a 2"Cherky " celui en confiance qui joue simpleet celui en Bleu qui dribble et ralenti le jeu . Lequel on signerait ?

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