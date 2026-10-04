Le PSG tenté par Cherki en cas de relégation de Man City

Les supporters s’imaginent propriétaires du club hors c’est mc court qui a mis 700 M dans le club! Et le soucis c’est que la moitié ne paie pas l’entrée avec des passages de pote des potes donc un manque à gagner pour le club ce qui fait boule de neige pour la trésorerie ! Alors oui c’est beau que le stade soit plein mais à quel prix pour la survie du club!!! Sinon il y a la solution d’ouvrir une cagnotte litchis pour acheter le club entre supporters 🤭
Le problème qui se pose c'est qu'actuellement, à droite, on a un Nuamah qui est plutôt pas mal et un Bouddache qui représente l'avenir. Le seul poste qu'on pourrait lui proposer c'est un poste d'attaquant Mais ça mettrait en difficulté Openda, sauf si on repassait en 4 4 2 ou en 3 5 2, mais en 3 5 2, on n'a pas réellement de piston à gche et en 4 4 2, pas certain que ce soit adapté à nos milieux actuels Ou alors en restant dans un 4 3 3 ou 4 2 3 1 et on ferait tourner, avec la répétition des matchs, maís Endrick serait il intéressé de revenir sans un statut de titulaire indiscutable ??? Pas certain !
C'est le propriétaire, il fait ce qu'il veut, un businessman reste un businessman, il a injecté 700m, c'est pas mal. Si les supporters pensent faire mieux, lancez une cagnotte et rachetez le club. Il fut un temps, dans les années 70, où on nous a demandé de participer financièrement au lancement du club du PSG, je l'ai fait, j'y ai largement participé financièrement, jusqu'à son passage Qatari, (depuis, je ne connais plus ce club) , certes, pour l'OM, ce n'est pas tout à fait pareil, mais lancez une cagnotte si vous aimez votre club.
Non non 😉
Il y a 2"Cherky " celui en confiance qui joue simpleet celui en Bleu qui dribble et ralenti le jeu . Lequel on signerait ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
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|1
|1
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|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
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|1
|3
|1
|9
|9
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|6
|5
|2
|0
|3
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|12
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|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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