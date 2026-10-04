Le PSG tenté par Cherki en cas de relégation de Man City

De nombreux clubs sont attentifs à la situation de Manchester City qui est sous la menace de lourdes sanctions. Le cas de Rayan Cherki est au coeur de nombreuses rumeurs et notamment d'un intérêt très vif du PSG.

Le Paris Saint-Germain a déjà tenté de faire signer Rayan Cherki lorsqu'il était à Lyon. Mais après un long feuilleton, ce dernier avait ensuite décidé d'accepter l'offre du Borussia Dortmund, avant de signer six mois plus tard à Manchester City. Sous les ordres de Pep Guardiola, Cherki a pris une nouvelle dimension, ce qui lui a permis de rejoindre l'équipe de France pour disputer le Mondial. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes pour celui dont Zinedine Zidane vante les mérites, sauf que son club actuel risque de prendre une très lourde sanction, l'hypothèse d'une relégation et de lourdes amendes étant envisagée. De quoi inciter Rayan Cherki et d'autres stars de City d'aller voir ailleurs. Et ce dimanche, Ekrem Konur, spécialiste du mercato fait le point sur ce dossier.

Man City en danger, Cherki bientôt sur le marché ?

Selon lui, en haut de la liste des clubs qui souhaitent faire venir Rayan Cherki, il y a Chelsea. Les Blues suivaient déjà le joueur français de 23 ans lorsqu'il évoluait à l'Olympique Lyonnais et ils pensent avoir des arguments pour le convaincre de venir en cas de fiasco du côté de Manchester City. Cependant, le club londonien n'est pas tout seul à avoir la même idée. Et Ekrem Konur confirme que Liverpool, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont prêts à bondir si la situation de City permet d'envisager un départ rapide de Rayan Cherki. Car clairement, personne n'envisage de voir le natif de Lyon passer une saison en Championship compte tenu de son énorme talent.

Pour le PSG, qui n'avait guère apprécié l'attitude des représentants de Rayan Cherki lors des précédentes négociations, cela peut permettre de boucler la boucle. Luis Enrique adore ce genre de profil, d'autant que le milieu offensif tricolore n'a que 23 ans et colle parfaitement avec les critères actuels des doubles champions d'Europe. Reste cependant à savoir si Cherki sera tenté par un retour en Ligue 1, lui qui apprécie les joies de la Premier League. En attendant, tout le monde attend désormais avec impatience ce qui va être décidé contre Manchester City en appel.