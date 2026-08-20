OL : Louis-Jean tente un coup XXL en Premier League

L’OL n’en a pas terminé avec son mercato estival et souhaite encore se renforcer en attaque. Matthieu Louis-Jean a coché le nom de Jocelin Ta Bi, grand espoir ivoirien sous contrat avec Sunderland jusqu’en 2030.

Malgré les arrivées de Boudache, Openda ou encore Duranville, l’Olympique Lyonnais souhaite encore se renforcer dans le secteur offensif cet été. Rien d’étonnant puisque des départs ne sont pas à exclure d’ici le 1er septembre. Malick Fofana est annoncé proche de l’AS Roma tandis que l’incertitude plane aussi quant à l’avenir de Pavel Sulc. Pour compenser d’éventuels départs à venir, l’OL a ciblé un ailier ivoirien de Premier League

Selon les informations de Foot Mercato, Matthieu Louis-Jean est un grand fan de Jocelin Ta Bi, international espoirs ivoirien de 21 ans sous contrat avec Sunderland jusqu’au 30 juin 2030. De retour après une blessure à la malléole, l’ancien joueur du Maccabi Netanya est très convoité à travers l’Europe. Le média affirme qu’en plus de l’OL, Nice, Le Havre, Lorient, West Ham, Burnley et Hull City sont également sur le coup.

L'OL rêve de Jocelin Ta Bi

Mais tous ces clubs pourraient bien recevoir la même réponse de la part de Sunderland, à savoir un refus ferme et catégorique. Et pour cause, les Black Cats ferment pour l’instant la porte à un prêt de leur joueur. En cas de renforts offensifs à Sunderland d’ici la fin de la saison, la situation pourrait évoluer et Jocelin Ta Bi pourrait partir en prêt, un an sans option d’achat.

Ce n’est toutefois pas la tendance à ce stade du mercato. L’Olympique Lyonnais va donc devoir se montrer très persuasif, aussi bien avec le joueur ivoirien et avec le club anglais, pour espérer une issue heureuse. Cette piste, qu’elle aboutisse ou non, démontre en tout cas la volonté de l’OL de continuer à se renforcer dans cette fin de mercato en attaque. Un constat pas forcément rassurant pour les supporters qui aimeraient voir Malick Fofana rester au club malgré l’offre de 40 millions d’euros soumise par l’AS Roma.