Endrick se queda, il ne reviendra pas à l'OL

Après son prêt de six mois à l'Olympique Lyonnais, Endrick ne savait pas encore de quoi son avenir serait fait. Mais selon AS, l'attaquant brésilien va cette fois rester au Real Madrid.

Endrick se queda » qui barre la Une du quotidien sportif espagnol soit aussi peu fiable que le très célèbre « se queda » lancé par Gerard Piqué au sujet de Neymar, le rêve de voir le jeune attaquant brésilien du Real Madrid revenir à Lyon est terminé. Même si ce n'était pas un sujet chaud du À l'instant T, je dirais non. Impossible. Maintenant... Souvent, Endrick parle de Dieu. On verra par la suite », avait confié le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, commentant le fait que le joueur brésilien apparaissait sur la campagne des nouveaux maillots de l'OL. Mais à en croire AS, Endrick n'ira pas à l'OL ou ailleurs puisque José Mourinho a indiqué au joueur de 20 ans qu'il comptait sur lui. Sauf à ce que ce «» qui barre la Une du quotidien sportif espagnol soit aussi peu fiable que le très célèbre «» lancé par Gerard Piqué au sujet de Neymar, le rêve de voir le jeune attaquant brésilien du Real Madrid revenir à Lyon est terminé. Même si ce n'était pas un sujet chaud du mercato estival, Matthieu Louis-Jean avait entretenu le mystère au mois de juin sur un possible retour d'Endrick . «», avait confié le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, commentant le fait que le joueur brésilien apparaissait sur la campagne des nouveaux maillots de l'OL. Mais à en croire AS, Endrick n'ira pas à l'OL ou ailleurs puisque José Mourinho a indiqué au joueur de 20 ans qu'il comptait sur lui.

Mourinho ne fera aucun cadeau à Endrick

De retour du Mondial 2026, où Carlo Ancelotti ne lui aura pas réellement donné sa chance avec le Brésil, Endrick voulait tirer les choses au clair avec le Special One afin de ne pas passer une saison sur le banc. S'il n'a eu garantie de la part de José Mourinho, l'attaquant brésilien a compris que le technicien portugais ne voulait pas le laisser partir. « Endrick devra se battre pour obtenir du temps de jeu à armes égales. Mais, Mourinho a été inflexible quant à la situation du Brésilien, le considérant très utile non seulement comme pur numéro 9, mais aussi pour créer du danger sur l’aile droite, un poste qu'Endrick connaît bien pour l'avoir occupé à Palmeiras et, surtout, à l'Olympique Lyonnais sous les ordres de Fonseca », explique le média espagnol.

Outre l'Olympique Lyonnais, c'est surtout l'AS Rome qui semblait le plus croire à une possible arrivée d'Endrick lors de ce mercato sous forme de prêt. A priori, la Roma va devoir se tourner vers une autre piste, à moins qu'en toute fin de mercato José Mourinho, déjà bien équipé sur le plan offensif au Real Madrid, ne change d'avis et donne un bon de sortie à l'attaquant de la Seleçao.