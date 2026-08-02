Real : Endrick veut partir, réunion explosive à Madrid

Buteur contre la Fiorentina en match amical samedi, Endrick a été déçu par le recrutement de Carlos Espí au Real Madrid. Son temps de jeu risque d’être très faible, raison pour laquelle le Brésilien envisage de partir.

Auteur d’une excellente saison en prêt à l’Olympique Lyonnais de janvier à mai 2026, Endrick revenait au Real Madrid plus aguerri que jamais. Conforté par la sélection de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, l’ancienne star de Palmeiras pensait au moins avoir un rôle à jouer dans la rotation de l’effectif au sein de la Casa Blanca, derrière les intouchables Kylian Mbappé et Vinicius. La déception d’Endrick a été à la hauteur de ses espoirs lorsque le Brésilien a vu son club poser 25 millions d’euros sur la table pour recruter Carlos Espí en provenance de Levante.

Avec le recrutement de l’avant-centre espagnol de 21 ans pour remplacer Gonzalo Garcia, vendu à Fulham pour 70 millions d’euros, le Real Madrid n’a pas envoyé un bon signal à Endrick. C’est ainsi que selon Fichajes, l’attaquant prêté à l’OL la saison dernière envisage plus que jamais un départ de la capitale espagnole. Le média va plus loin en affirmant que l’entourage d’Endrick a demandé un rendez-vous au plus vite avec la direction sportive du Real afin de connaître les réelles intentions de José Mourinho avec le joueur brésilien de 20 ans. Le natif de Taguatinga acceptera la décision du Special One, mais il veut être fixé.

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Si l’entraîneur portugais ne compte pas sur lui, Endrick souhaite en être informé afin de quitter le club d’ici au 31 août. Une situation suivie par plusieurs grands clubs européens puisque l’AS Roma et Liverpool sont à l’affût selon les échos de Transfermarkt. Quid de l’OL ? Avec les arrivées de Duranville et d’Openda, difficile pour le club rhodanien d’envisager un retour d’Endrick sans nouveaux départs en attaque (Nuamah, Fofana). Surtout, en cas de départ cet été, le Brésilien du Real Madrid pourrait cette fois privilégier un transfert sec pour définitivement lancer sa carrière loin du Santiago Bernabeu. Sa valeur marchande est supérieure à 50 millions d’euros, une somme sur laquelle l’OL ne sera évidemment pas en mesure de s’aligner cet été.