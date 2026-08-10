L'OL refuse de jouer l'Europe à la loterie

Le PSG l'a prouvé lors de ses deux sacres en Ligue des champions, il est désormais loin le temps où les tirs au but étaient considérés comme de la loterie. Alors, avant de recevoir le Sparta Prague, Lyon a tout prévu.

« Les tirs au but une loterie ? C’est un rapport de force entre le tireur et le gardien. Ce n’est pas que je considère que ça ne se travaille pas. » Après l'élimination des Bleus lors de l'Euro 2021 face à la Suisse, puis la défaite en finale du Mondial 2022 face à l'Argentine, Didier Deschamps avait été accusé de considérer cet exercice comme un jeu de hasard, ce dont il s'était défendu. De son côté, Luis Enrique travaille spécifiquement cet exercice, et comme par hasard le Paris Saint-Germain a battu Liverpool et Arsenal en Ligue des champions, Tottenham en Super Coupe d'Europe et l'OM dans le Trophée des champions aux tirs au but. Avant de recevoir le Sparta Prague, mardi soir à Lyon, Tyler Morton a reconnu que l'Olympique Lyonnais s'était bien préparé au cas où.

L'OL a bossé sur les tirs au but