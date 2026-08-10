L'OL refuse de jouer l'Europe à la loterie

L'OL refuse de jouer l'Europe à la loterie

OL10 août , 17:40
parClaude Dautel
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Le PSG l'a prouvé lors de ses deux sacres en Ligue des champions, il est désormais loin le temps où les tirs au but étaient considérés comme de la loterie. Alors, avant de recevoir le Sparta Prague, Lyon a tout prévu.
« Les tirs au but une loterie ? C’est un rapport de force entre le tireur et le gardien. Ce n’est pas que je considère que ça ne se travaille pas. » Après l'élimination des Bleus lors de l'Euro 2021 face à la Suisse, puis la défaite en finale du Mondial 2022 face à l'Argentine, Didier Deschamps avait été accusé de considérer cet exercice comme un jeu de hasard, ce dont il s'était défendu. De son côté, Luis Enrique travaille spécifiquement cet exercice, et comme par hasard le Paris Saint-Germain a battu Liverpool et Arsenal en Ligue des champions, Tottenham en Super Coupe d'Europe et l'OM dans le Trophée des champions aux tirs au but. Avant de recevoir le Sparta Prague, mardi soir à Lyon, Tyler Morton a reconnu que l'Olympique Lyonnais s'était bien préparé au cas où.

L'OL a bossé sur les tirs au but

Le milieu de terrain anglais de l'OL a reconnu, en conférence de presse, que Paulo Fonseca ne voulait pas laisser la place au hasard dans cette quête d'un ticket pour la Ligue des champions. Et Tyler Morton est même extrêmement confiant si ce cas de figure arrive pour départager l'Olympique Lyonnais et le Sparta Prague. « On s’est entraînés là-dessus et on a beaucoup travaillé. Il faut qu’on garde la tête froide. On a un super gardien, donc ça va bien se passer », a confié le joueur rhodanien, convaincu qu'à lui seul Dominik Grief peut déjà faire très mal aux joueurs tchèques. Travail spécifique ou pas, Corentin Tolisso avait raté un penalty mardi dernier à Prague, ce qui avait été un des tournants du match aller. Mais le capitaine lyonnais a probablement déjà oublié cet échec à l'occasion d'une soirée européenne qui s'annonce chaude au Groupama Stadium.

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