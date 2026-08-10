Mourinho est « cramé », le Real Madrid fait une erreur XXL

Mourinho est « cramé », le Real Madrid fait une erreur XXL

Liga10 août , 22:30
parClaude Dautel
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Florentino Perez a décidé de faire revenir José Mourinho sur le banc du Real Madrid. Un choix qui provoque des débats en Espagne, mais également en France où le Special One ne fait plus du tout l'unanimité.
Après une période de relative stabilité, Carlo Ancelotti étant resté quatre ans, le président du Real Madrid, agacé des résultats de son équipe, a usé deux entraîneurs (Xabi Alonso et Alvaro Arbeloa) en l’espace d’un an. Et comme il l'avait fait avec réussite avec Zinedine Zidane, Florentino Perez a finalement décidé de faire revenir José Mourinho afin de remettre de l'ordre dans un vestiaire devenu très difficile à gérer. Si les supporters madrilènes se sont majoritairement réjouis de voir l'entraîneur portugais de retour sur le banc du Real, le Special One suscite tout de même de gros doutes, son style semblant désormais d'une autre époque. Sur RMC, Walid Acherchour a dit tout le mal qu'il pensait du come-back de José Mourinho à Madrid.

Le Special One n'est plus si Special

« José Mourinho est cramé depuis un moment maintenant. Au Benfica j'ai suivi, ça l'a pas fait. Avant à Fenerbahçe, ça l'a pas fait non plus. Ces dernières aventures, que ce soit à Tottenham ou à Manchester United, ça l'a pas fait non plus, même si à Manchester United il a quand même eu des résultats cohérents, mais il avait aussi une belle équipe. Là, il va avoir une belle équipe. Moi je demande qu'à me tromper, mais franchement, on m'aurait dit il y a encore un an que José Mourinho allait signer au Real, je t'aurais pris pour un fou, a confié le consultant de RMC, avant de s’en prendre aux choix récents de Florentino Perez. Ils ont fait tellement d'erreurs sur ces deux dernières années. Le choix de virer Xabi Alonso qui pour moi était catastrophique. Derrière, là ils tentent maintenant Mourinho, mais il a tenu quel vestiaire Mourinho sur les cinq dernières années ? Il a tenu qui ? »

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L'OM prépare le retour d'un joueur XXL

XXL carrément.... je l'aimais bien le petit Cengiz mais de là à parler de transfert XXL....

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