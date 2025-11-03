Cherki pour 42,5ME, Man City remercie l'OL pour le cadeau du siècle

Qu'ils gardent Endruck. Nous on prend Endrick. C'est du gagnant-gagnant !
Pourquoi il vient parler celui-là ? Qu'il se concentre sur son équipe qui n'a pas réussi à faire trembler un OL réduit à 10 tout le match et qui s'est même fait dominer en 1ère.
Il le mérite sans contestation
Déjà qu'ils se font dessus face aux petits...
"On enchaîne pas mal de matchs avec un calendrier qui n'est pas juste pour nous" Mais personne ne vous a forcé à jouer l'Europe mon coco ! C'est pas la faute du PFC de ne pas jouer l'Europe ! On a joué des équipes aussi privés d'Europe et on n'a pas chialé. Quant à nos calendriers d'avant rencontre c'est pareil on s'est battu pour être en Ldc pendant que Lyon a payé pour avoir que l'Europa avec les inconvénients qui vont avec , c'est la faute de personne à part du club.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
Loading
🚨 Roy Keane “Wirtz worth £116M? Behave yourself. City picked up Cherki, Reijnders & Ait-Nouri all for £113M. All starters, all impact. L'pool spent a fortune on one lad who’s not done half of what Cherki’s done. That’s not ambition, that’s bad business”