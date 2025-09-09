ICONSPORT_267481_0202
Rayan Cherki fait un don historique à ZEvent 2025

Premier League09 sept. , 18:30
parNathan Hanini
Le week-end dernier, les championnats nationaux avaient laissé la place aux qualifications pour le Mondial 2026. Certains joueurs en ont profité pour soigner des blessures et se détendre. C’est le cas de Rayan Cherki. L’international français en a profité pour faire un don du côté du ZEvent 2025. L’événement caritatif a permis de recueillir plus de 16 millions d’euros.  
L’équipe de France retrouve le terrain ce mardi soir face à l’Islande dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Didier Deschamps ne pourra pas compter sur les deux joueurs parisiens, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Les deux joueurs du PSG sont blessés, tout comme Rayan Cherki. Le joueur de Manchester City a fait forfait avant le début de la trêve pour un pépin au niveau de la cuisse. Une absence estimée à environ un à deux mois. Pour patienter, l’ancien joueur de l’OL a scruté l’événement du week-end en France. Pas question de ballon rond ici, mais du ZEvent 2025. L’événement caritatif a récolté plus de 16 millions d’euros pour quatre associations. Rayan Cherki est le plus gros donateur connu du week-end.

Rayan Cherki, top donateur de cette édition 2025

L’international français (deux sélections, un but) avait promis via un message vocal au streamer Byilhan de remplir la cagnotte de ce dernier pour l’événement. Ce mardi, les chiffres des plus gros donateurs ont été dévoilés par les organisateurs. Rayan Cherki arrive en tête des donateurs connus avec un don de 80 000 euros. Pour rappel cette année, le ZEvent a battu son record en récoltant 16 179 096 euros. Cette édition 2025 a mis à l’honneur quatre associations : La Ligue contre le cancer, l’Association française des aidants, Hélébor et Nightline. Mais également à un collectif de quatre autres associations engagées en faveur de l’enfance (Le Rire Médecin, Sourire à la Vie, L’Envol et Sparadrap). À noter que d’autres joueurs ont également fait des dons et des cadeaux tout au long du week-end notamment sur le stream de Zack Nani, supporter de l'OL et grand fans de Cherki. En attendant, Rayan Cherki va compter les jours avant son retour sur les terrains, estimé à fin octobre. 
M. Cherki

M. Cherki

FranceFrance Âge 22 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs12
Buts4
Passes décisives8
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs30
Buts8
Passes décisives11
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry

Chapeau à Mbappé pour avoir marqué son 52ème but pour les Bleus et pour avoir dépassé le record de Thierry Henry. Il est non seulement un talent exceptionnel, mais aussi un véritable leader sur et hors du terrain. Avec seulement cinq buts derrière Giroud, je suis sûr qu'il ne tardera pas à revendiquer le titre de meilleur buteur. Quelle star !

