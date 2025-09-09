Rayan Cherki fait un don historique à ZEvent 2025

Le week-end dernier, les championnats nationaux avaient laissé la place aux qualifications pour le Mondial 2026. Certains joueurs en ont profité pour soigner des blessures et se détendre. C’est le cas de Rayan Cherki. L’international français en a profité pour faire un don du côté du ZEvent 2025. L’événement caritatif a permis de recueillir plus de 16 millions d’euros.

Rayan Cherki, top donateur de cette édition 2025

L’international français (deux sélections, un but) avait promis via un message vocal au streamer Byilhan de remplir la cagnotte de ce dernier pour l’événement. Ce mardi, les chiffres des plus gros donateurs ont été dévoilés par les organisateurs. Rayan Cherki arrive en tête des donateurs connus avec un don de 80 000 euros. Pour rappel cette année, le ZEvent a battu son record en récoltant 16 179 096 euros. Cette édition 2025 a mis à l’honneur quatre associations : La Ligue contre le cancer, l’Association française des aidants, Hélébor et Nightline. Mais également à un collectif de quatre autres associations engagées en faveur de l’enfance (Le Rire Médecin, Sourire à la Vie, L’Envol et Sparadrap). À noter que d’autres joueurs ont également fait des dons et des cadeaux tout au long du week-end notamment sur le stream de Zack Nani, supporter de l'OL et grand fans de Cherki. En attendant, Rayan Cherki va compter les jours avant son retour sur les terrains, estimé à fin octobre.