City : Haaland l’a traité de gros, Cherki s’est vexé

Absent pendant plusieurs semaines à cause d’une blessure à la cuisse, Rayan Cherki en a profité pour travailler sur le plan physique. Le milieu offensif de Manchester City, récemment chambré par son coéquipier Erling Haaland, apparaît désormais avec une nouvelle silhouette.
Revoilà Rayan Cherki. Victime d’une blessure à la cuisse à la fin du mois d’août, le milieu offensif de Manchester City a manqué plusieurs semaines de compétition. Le Français avait déjà réintégré le groupe avant la trêve internationale. Mais le manager Pep Guardiola l’avait laissé sur le banc des remplaçants lors du match de Premier League face à Brentford (1-0). Une manière de lui laisser du temps supplémentaire pour se remettre de son problème musculaire. Mais aussi pour continuer son travail sur le plan physique.
Aucune information n’a filtré au sujet du contenu de ses séances d’entraînement. Mais sur les photos qui circulent sur les réseaux sociaux, il est clair que Rayan Cherki a perdu quelques kilos. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais apparaît désormais beaucoup plus affûté. Le meneur de jeu se serait-il vexé après la moquerie de son coéquipier Erling Haaland ? « Donnarumma n’a pas voulu s’asseoir avec moi et maintenant je dois m’asseoir avec le gros français Schjerki », avait écrit l’attaquant de Manchester City qui ne pourra plus s’en prendre à la recrue estivale.

On peut penser que le buteur norvégien ne s’en plaindra pas. En meilleure forme physique, Rayan Cherki pourrait devenir un atout précieux pour le Cyborg et plus généralement pour les Citizens. Sa métamorphose prouve son implication pour ses débuts en Angleterre, et sous les ordres d’un Pep Guardiola particulièrement exigeant dans le travail sans ballon de ses joueurs offensifs. Les prochaines apparitions du natif de Lyon seront donc très attendues, lui qui doit composer avec une rude concurrence dans l’effectif mancunien.
Loading