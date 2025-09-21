ICONSPORT_266836_0153

La fiche de paye de Cherki fuite à Manchester City

Le secret n'a pas été gardé bien longtemps, et la presse anglaise a dévoilé les salaires distribués à Manchester City, dont celui de Rayan Cherki.
C’est le gros transfert de l’été à l’Olympique Lyonnais, et un joueur qui manque forcément aux supporters de l’OL. Enfant du club, Rayan Cherki a pris son envol pour signer à Manchester City, où il n’a pas encore pu marquer les esprits en raison de pépins physiques. Le meneur de jeu international français a en tout cas changé de dimension, et ce à tous les niveaux. Alors qu’il était payé un peu moins de 4 millions d’euros par an pour la dernière année de son contrat à l’OL, il a vu son salaire faire un bond spectaculaire. Manchester City est un mastodonte de Premier League, et les salaires vont avec.
M. Cherki

M. Cherki

FranceFrance Âge 22 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Ce week-end, le média britannique Team Talk dévoile ainsi les salaires de l’ensemble de l’équipe de Manchester City. Si Erling Haaland est hors d’atteinte avec ses 630.000 euros… par semaine, Cherki se fait une place tout au fond du Top10 de la grille salariale. En effet, l’ancien lyonnais a signé un contrat jusqu’en juin 2030 lui assurant un minimum de 205.000 euros par semaine, soit quasiment 11 millions d’euros par an. Des sommes bien évidemment monstrueuses, mais qui seraient par exemple loin de faire de lui un des joueurs les mieux payés du championnat de France, puisqu’il ne serait même pas sur le podium de la grille salariale du PSG, où un joueur comme Lucas Hernandez touche plus d’un million d’euros par mois.

Néanmoins, pour le jeune international français, il s’agit d’un bond financier énorme, et qui peut forcément augmenter en fonction des bonus et des primes en cas de bonnes performances individuelles et collectives. Rayan Cherki a en tout cas rejoint ce qu’il y avait de mieux au niveau financier en Angleterre, puisque le média spécialisé assure que Manchester City a, devant Chelsea, la plus grosse masse salariale de Premier League, et donc du monde du football. La preuve, à peine arrivé, Gianluigi Donnarumma est devenu le gardien le mieux payé au monde, avec un salaire pouvant grimper avec les bonus à 1,5 million d’euros par mois, soit près du double de ce qu’il pouvait toucher au PSG.
