City : Guardiola adore cet énorme défaut chez Cherki

Premier League21 oct. , 9:20
parHadrien Rivayrand
Ce mardi soir en Ligue des champions, Manchester City aura un déplacement périlleux à gérer sur la pelouse de Villarreal. Les Skyblues pourront s'appuyer sur les services de Rayan Cherki, récemment revenu de blessure. 
Pep Guardiola et son Manchester City vont bien mieux depuis quelques semaines. Si tout n'est pas encore parfait, le collectif des Skyblues répond présent. En plus, Manchester City peut compter sur les retours de certains joueurs de grand talent. Rayan Cherki est notamment concerné. L'ancien de l'OL veut monter en puissance avec son nouveau club. En tout cas, s'il y a bien une personne que Cherki impressionne depuis son arrivée chez les pensionnaires de l'Etihad Stadium, c'est Pep Guardiola. 

Cherki, Guardiola est fan 

Présent ces dernières heures devant la presse, l'entraîneur espagnol de Manchester City n'a en effet pas tari d'éloges sur Rayan Cherki, un des plus grands talents qu'il ait pu avoir sous ses ordres : « Rayan est l'un des joueurs les plus talentueux que j'aie jamais vus dans ma carrière… il est au top. La question est de savoir comment il s'intègre et comment il doit interpréter les actions. Il a bien débuté la Coupe du monde des Clubs, mais a ensuite eu quelques semaines de repos. La plupart du temps, quand le ballon lui arrive, la situation est meilleure »
Cependant, Guardiola, à l'instar des anciens entraineurs de Cherki, veut le voir jouer plus avec ses coéquipiers : « Mais il n'est pas toujours nécessaire de faire des choses exceptionnelles ; il suffit de jouer au football… C'est un joueur qui ne ressent pas la pression. C'est un joueur de rue. Il veut le ballon quand il ne l'a pas… Il a besoin d'un peu de temps, car au football, on apprend à jouer avec ses coéquipiers. Ce genre de joueurs est intelligent. Ils voient tout »
Rayan Cherki est donc bien entouré à Manchester City, avec notamment un entraineur qui veut le faire progresser et jouer plus collectif. Contre Villarreal, il pourrait enchainer et ainsi reprendre des sensations pour la suite de la saison. Revenu plus affuté que jamais, l'ancien de l'Olympique Lyonnais est déterminé à aider ses partenaires dans la quête de tous les trophées. 
