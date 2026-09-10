Allo l’OL, Endrick vers un prêt cet hiver
Endrick

Allo l’OL, Endrick vers un prêt cet hiver

OL10 sept. , 22:00
parAlexis Rose
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Bien installé sur le banc de touche du Real Madrid en ce début de saison, Endrick pourrait de nouveau être disponible en prêt lors du prochain mercato hivernal. Une aubaine pour l’Olympique Lyonnais ?
Malgré sa non-qualification pour la Ligue des Champions, l’OL réalise quand même un bon début de saison. Troisième de Ligue 1, grâce à deux victoires en trois journées, le club rhodanien peut notamment compter sur le talent de Loïs Openda. Débarqué en prêt depuis la Juventus, l’ancien buteur de Lens a déjà marqué un but et délivré une passe décisive en championnat. Heureusement pour Lyon, sachant que Paulo Fonseca ne dispose pas vraiment d’autre solution au poste de numéro 9. Un trou que l’OL pourrait combler lors du prochain mercato hivernal, sachant qu’un ancien de la maison pourrait être disponible, à savoir Endrick.

Toujours pas de temps de jeu pour Endrick au Real

Bloqué l’été dernier par José Mourinho, qui lui avait promis du temps de jeu sur le front de l’attaque des Merengues, le joueur de 20 ans n’a toujours pas joué la moindre minute cette saison. Il faut dire que le Brésilien doit faire face à une grosse concurrence. En pointe, Kylian Mbappé est titulaire indiscutable, avec Carlos Espi en doublure, et à droite, Yan Diomandé, Brahim Diaz, Arda Güler ou Rodrygo semblent devant Endrick. Malgré un bon prêt de six mois chez les Gones la saison passée, le Brésilien n’a pas vraiment eu de réussite pendant la préparation, sachant qu’il a été victime d’une blessure musculaire.

Le Real n’exclut pas un nouveau prêt pour Endrick

Resté sur le banc des remplaçants contre l’Inter Milan en Ligue des Champions cette semaine (2-1), Endrick aura bientôt sa chance. Et il devra la saisir, car sinon, le Real pourrait bien le remettre sur le marché des prêts. En effet, selon The Athletic, les proches de l’attaquant « doutent de la régularité de son temps de jeu, raison pour laquelle un bilan sera effectué avant le mercato hivernal ». En janvier prochain, un nouveau prêt d’Endrick pourrait donc être envisageable. De quoi faire plaisir à l’OL, qui pourrait chercher un attaquant de plus pour la deuxième partie de saison, surtout si les Gones venaient à viser de grandes choses en L1 ou en Europa League.

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