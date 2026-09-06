LdC : Programme TV et résultats de la 1ère journée

Longoria invente un deal qui va plomber l'OM en 2027

On n'est pas d'accord ou plutôt tu déformés mes propos. Oui un président a 2 ans max pour mettre en place son projet. Sans forcément de résultat mais pour poser les bases,une structure, une ligne directrice. Clairement, mettre son organigramme en place, s'y tenir, donner du temps et coordonner la stratégie. Ça c'est son taf. Et il s'est planté sur sur ce volet. Il a raté ce premier step. Les 2 départs de sampaoli et Tudor ne vont pas dans ce sens. Aujourd'hui,Marseille a l'héritage de sa politique sur le terrain. Oui un budget à 300M, même avec la fiscalité française est conséquent et ne l'obligeait pas a transformer l'OM en un souk à transferts. Suffit de regarder le nombre, voire le pourcentage de recrues qui se sont barrées une saison plus tard. Je persiste à dire qu'il a démonté la réputation de l'OM, que certainement des joueurs et entraîneurs ont refusé le club face à cette instabilité. Je ne vois pas un leader sur 2-3 saisons, ni une ossature claire. Un dirigeant qui ne tient pas la finances de l'entreprise qu'il représente dégage bien Plus tôt que lui, c'est la règle. Un PSG qui change de Comex tous les 4 matins sans résultat dégage. Je ne dis pas que tout lui est imputable directement mais qu'en tant que président sur une période longue, il en endosse la responsabilité. Ce que je comprends pas de sa part, c'est de ne pas avoir changé de cap et s'être entêté dans sa politique de révolution d'effectif.