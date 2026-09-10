Maroc 2030

CdM 2030 : Le Maroc et l’Espagne s’embrouillent

Foot Mondial10 sept. , 21:00
parAlexis Rose
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Désirée par le Maroc mais aussi l’Espagne, la finale de la Coupe du Monde 2030 commence à créer de sérieux remous entre deux des pays organisateurs du prochain Mondial.
Quelques mois après la fin de la dernière Coupe du Monde, remportée par l’Espagne face à l’Argentine de Lionel Messi, le Mondial 2030 est déjà dans tous les esprits. Il faut dire que cette Coupe du Monde sera inédite, sachant qu’elle sera la première à se disputer dans six pays différents et sur trois continents. Alors que les trois premiers matchs se joueront en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, le reste de la compétition se déroulera au Maroc, au Portugal et en Espagne. Sauf que pour l’instant, personne ne sait où aura lieu la grande finale, même si selon les dernières déclarations de Fouzi Lekjaa, c’est au Maroc qu’elle pourrait avoir lieu.

La finale de la Coupe du Monde 2030 au Maroc ?

« La province de Benslimane aura l'honneur d'accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030 », a simplement lancé le président de la Fédération marocaine, mercredi soir dans le cadre d’un meeting politique organisé en vue des élections législatives. Si celui qui est aussi ministre délégué chargé du budget dans son pays dit vrai, la finale pourrait donc avoir lieu à Benslimane, à 60 kilomètres à l'est de Casablanca, dans le Stade Hassan-II. Actuellement en construction, le stade dont le coût est estimé à un demi-milliard d'euros fera 115 000 places, soit le plus grand stade au monde pour le football.

Grosse bataille entre l’Espagne et le Maroc

Quoi qu’il en soit, le Maroc et l’Espagne continuent de se livrer une grosse bataille pour l'accueil de la finale de la Coupe du Monde 2030. Vu qu’il y a quelques jours, Rafael Louza, le président de la Fédération espagnole avait déclaré qu’il ne « comprendrait pas » que la finale ne soit pas en Espagne, sachant que le Bernabeu de Madrid ou le Camp Nou de Barcelone sont des stades réputés à travers le monde.
Si les deux pays traversent une énorme crise politique, à cause des problèmes dans l'enclave espagnole de Ceuta, à la pointe nord-ouest du continent africain, frontalière avec le Maroc, les ils vont chacun devoir attendre avant de fanfaronner. Tout simplement parce que la FIFA n’a pas encore finalisé la liste des villes hôtes, ni celle de la finale. Il y a quelques semaines, Gianni Infantino avait même dû expliquer que les rumeurs selon lesquelles il aurait promis la finale au Maroc étaient « fausses et trompeuses ». Un message qui n’a semble-t-il pas été écouté du côté de Fouzi Lekjaa…

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